Sklenár: Slovenský vzdušný priestor je dokonale monitorovaný (video)

Slovenský vzdušný priestor je dokonale monitorovaný s využitím ako národných prostriedkov, tak aj prostriedkov NATO. Uviedol to minister obrany Martin Sklenár s tým, že ochrana vzdušného priestoru NATO bola jednou z tém na summite NATO vo Vilniuse.

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo potvrdiť dohodu o zavedení rotačného systému protivzdušnej ochrany,“ uviedol Sklenár a vysvetlil, že tento systém zabezpečí to, že systémy, ktoré majú k dispozícii krajiny NATO, budú využité efektívne vždy tam, kde je najväčšie ohrozenie vzdušného priestoru.

„V praxi si to treba predstaviť ako zoznam konkrétnych miest, do ktorých budú vyčleňované konkrétne spôsobilosti v prípade, že to bude potrebné,“ doplnil minister obrany.

Dokonalý prehľad o vzdušnom priestore

Ako Sklenár ďalej vysvetlil, nasadenie prostriedkov na elimináciu konkrétneho ohrozenia je až posledným krokom v rámci ochrany vzdušného priestoru.

„Najdôležitejším prvkom ochrany je dokonalý prehľad o vzdušnom priestore. Ten je zabezpečený 24 hodín sedem dní v týždni vďaka prostriedkom, ktoré majú k dispozícii jednotlivé krajiny NATO. Tieto zabezpečujú, že NATO má v každom jednom momente prehľad o celom vzdušnom priestore nad všetkými krajinami,“ uviedol šéf rezortu obrany s tým, že komplexný obraz o situácii vo vzdušnom priestore majú všetky krajiny vrátane SR.

Eliminácia prípadného ohrozenia

Na základe jednotného obrazu je možné identifikovať ohrozenie z dostatočným časovým predstihom a nájsť najvhodnejšie prostriedky na elimináciu.

„Eliminácia prípadného ohrozenia nad územím daného štátu je vždy rozhodnutím konkrétnej národnej autority daného štátu. V našom prípade máme na to zákon o ozbrojených silách, ktorý definuje, kto v takýchto prípadoch môže rozhodovať o použití zbraní na elimináciu ohrozenia,“ uviedol Sklenár a informoval, že na území SR sú momentálne rozmiestnené národné systémy KUB a Igla, ako aj taliansky systém protivzdušnej obrany SAMP/T.

„Obstaranie moderných systémov protivzdušnej obrany zabezpečujeme z finančných prostriedkov, ktoré máme dlhodobo plánované v rozpočte Ministerstva obrany SR. Nebudú to teda prostriedky, ktoré by šli na úkor zdravotníctva, školstva alebo iných spoločenských oblastí,“ uzavrel Sklenár.