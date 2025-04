Rezidenti v Bratislave sú podľa prieskumu spokojní s parkovaním v zónach PAAS

Rezidenti v zónach PAAS v Bratislave sú s parkovaním spokojní. Ako informuje hlavné mesto na sociálnej sieti, ukazujú to dáta z najnovších prieskumov. „Rezidentov v už spustených zónach regulovaného parkovania sme sa v úvode roka pýtali, ako sú spokojní so systémom PAAS,“ uviedol magistrát.

Podľa výsledkov prieskumu v Krasňanoch v Rači vyjadrilo spokojnosť s parkovaním viac ako 90 percent rezidentov, na Nivách v Ružinove 86 percent, v lokalite Pokrok v Novom Meste 80 percent, v Líščom údolí v Karlovej Vsi takmer 72 percent (nespokojnosť sedem percent) a na Trávnikoch v Ružinove vyjadrilo spokojnosť viac ako 70 percent rezidentov (nespokojnosť menej ako sedem percent).

„Táto spätná väzba nám ukazuje, že cieľ PAAS, ktorým je zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov v mieste ich bydliska, sa darí napĺňať. Potvrdzuje to aj odpoveď na ďalšiu otázku, podľa ktorej by sa veľká väčšina rezidentov v mieste svojho bydliska nechcela vrátiť do stavu pred zavedením PAASu,“ poznamenal magistrát.

Pri možnostiach ponechať PAAS alebo sa vrátiť do stavu pred jeho zavedením v prieskume zvolilo možnosť ponechať PAAS až 95 percent respondentov v Krasňanoch, 84 percent na Nivách, takmer 93 percent v lokalite Pokrok, takmer 89 percent v Líščom údolí a takmer 90 percent rezidentov v lokalite Trávniky.