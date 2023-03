Registračné poplatky za autá prejdú zmenou, parlament schválil pozmeňujúci návrh strany Sloboda a Solidarita

Poplatky za registrácie áut sa budú meniť. Parlament totiž v stredu schválil novelu zákona o správnych poplatkoch od skupiny poslancov za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Vďaka schválenému pozmeňujúcemu návrhu sa pritom zníži počet výkonových kategórií motora so sadzbami priaznivejšími pre poplatníkov. Taktiež sa upravia už zavedené ekologické koeficienty vozidla a zmierni sa aj výška ekologického koeficientu pre staršie vozidlá.

Plénum sa pritom rozhodovalo medzi dvomi pozmeňujúcimi návrhmi. Kým v prípade OĽaNO mali zmeny platiť od začiatku budúceho roka a tabuľka, ktorá dáva do pomeru výkonnosť motora s výškou správneho poplatku, bola v rozmedzí od 33 eur do 2 400 eur, v prípade návrhu strany Sloboda a Solidarita mali zmeny platiť od júla tohto roka a rozmedzie bolo stanovené od 33 eur do 1 000 eur. Napokon poslanci podporili návrh liberálov.