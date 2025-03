Raben Group expanduje do Švajčiarska a posilňuje svoje európske štruktúry

V roku 2024 sa skupina Raben zamerala na posilnenie svojich európskych štruktúr a implementáciu inovácií zameraných na znižovanie emisií. V strednej Európe, vrátane Slovenska, otvorila nové moderné prevádzky a oznámila expanziu do Švajčiarska, čím sa stane jej šestnástou krajinou.

Vďaka efektívnej expanzii na Slovensku je možné vyvážať tovar do Českej republiky a Poľska do 24 hodín a do Rakúska či Nemecka do 48 hodín.

Sklady v Košiciach a Žiline

Rok 2024 priniesol skupine Raben viac ako 2,15 miliardy eur na strane príjmov, pričom dominovala cestná doprava s podielom 65 %. Generálny riaditeľ Raben Group Ewald Raben vyjadril optimizmus ohľadom budúcnosti, aj keď umiernený, vzhľadom na náročnú ekonomickú situáciu v západnej Európe.

Na Slovensku Raben expandoval v Košiciach a Žiline, kde presťahoval svoje sklady do väčších priestorov, čo umožňuje lepšie uspokojovať požiadavky odberateľov. Generálny riaditeľ Raben logistics Slovakia Jakub Trnka zdôraznil dôležitosť prispôsobenia obchodnej stratégie a investícií do rozvoja zamestnancov.

Rok 2025 bude náročný

Najdôležitejšou udalosťou uplynulého roka bolo podpísanie zmluvy so švajčiarskym logistickým operátorom Sieber Transport AG, na základe ktorej vznikne spoločnosť Raben Sieber AG. Tá začne svoju činnosť v druhom štvrťroku 2025 a bude ponúkať komplexné služby zbernej prepravy vo Švajčiarsku a Európe.

Ewald Raben očakáva, že rok 2025 bude náročný, ale skupina je pripravená na ďalšie investície a expanziu, vrátane otvorenia nových dep v Českej republike a na Slovensku. Plánované otvorenie cestných hraničných priechodov medzi krajinami EÚ a Rumunskom a Bulharskom by malo výrazne zlepšiť dopravu.