Národná diaľničná spoločnosť (NDS) od pondelka 24. júla od 7:00 do 28. júla do 12:00 čiastočne uzavrie diaľnicu R1 v pravom jazdnom páse pri obci Budča (okres Zvolen) v smere z Nitry do Banskej Bystrice. Dôvodom uzávery je oprava vozovky. Informovala o tom hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov.