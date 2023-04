Polícia upozorňuje na uzavretie diaľnice D1 aj tunela Šibenik

Polícia upozorňuje na uzavretie diaľnice D1 v úseku Levoča – Spišské Podhradie, vrátane tunela Šibenik. Informuje o tom na sociálnej sieti prešovská krajská polícia. Stane sa tak z dôvodu plánovanej realizácie údržby.

Až do nedele 16. apríla do 09:00 je uzavretý úsek diaľnice D1 na trase Spišské Podhradie – Levoča (smer Poprad) vrátane ľavej tunelovej rúry tunela Šibenik, do nedele 16. apríla do 10:00 je uzavretý úsek diaľnice D1 na trase D1 Levoča – Spišské Podhradie (smer Prešov) vrátane pravej tunelovej rúry tunela Šibenik.

Obchádzková trasa vedie po ceste I/18 od okružnej križovatky Spišské Podhradie po okružnú križovatku na privádzači D1 Levoča.