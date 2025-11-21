Cestu medzi dvomi obcami Trnavského kraja zrekonštruoval Nitriansky kraj, patrí do jeho správy

Cestu medzi obcami Dolné Saliby a Kráľov Brod v okrese Galanta zrekonštruoval Nitriansky samosprávny kraj. Cesta bola podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča dlhé roky symbolom nešťastného administratívneho rozhodnutia, na ktoré doplácali obyvatelia. Hoci obe obce patria do Trnavského kraja, časť komunikácie medzi nimi sa nachádza na území Nitrianskeho kraja. Na základe dohody županov, Nitriansky kraj tento rok zrekonštruoval 1,6-kilometra dlhý úsek cesty II/561.
„Táto cesta je symbolom rozhodnutí od zeleného stola. Dve obce z jedného kraja spája cesta, ktorá patrí do správy iného kraja. Hneď po župných voľbách v roku 2022 sme sa so županom Branislavom Becíkom dohodli na oprave tohto úseku takpovediac nikoho, ktorý denne využívajú obyvatelia nášho kraja. Dnes môžeme povedať, že sa nám to podarilo,“ povedal župan Jozef Viskupič. Spoločné riešenie otázky rekonštrukcie cesty je podľa neho ďalším príkladom dobrej regionálnej spolupráce na pôdoryse združenia samosprávnych krajov SK8, ktorá prináša konkrétny úžitok obyvateľom regiónov.
Prešovskí cestári začali s úpravou úseku pri Spišskej Kapitule, v apríli 2024 tam zahynuli tri dievčatá
„Záleží nám nielen na našich obyvateľoch, ale aj na tých, ktorí žijú v prihraničných oblastiach susedných krajov a denne prechádzajú územím Nitrianskeho kraja. Cesta medzi Dolnými Salibami a Kráľovým Brodom je pre ľudí dôležitou spojnicou. V marci sme v našej župnej šalianskej poliklinike obnovili detskú pohotovosť, ktorú využívajú aj obyvatelia z Trnavského kraja. Práve táto opravená cesta im uľahčí prístup aj k zdravotnej starostlivosti,“ povedal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík.
Trnavský kraj aktuálne rekonštruuje most priamo v obci Kráľov Brod, ktorý tiež leží na ceste II/561 a bol v havarijnom stave. Vďaka investícii v hodnote 1,5 milióna eur bude výrazne predĺžená životnosť, čím sa zvýši jeho spoľahlivosť a bezpečnosť. Doprava je počas prác zachovaná striedavo v jednom jazdnom pruhu.