Pezinok predstavil nový cenník parkovania, celodenná sadzba zdražie a pribudne aj nová karta

Pezinok predstavil navrhovaný cenník parkovania v rámci novej parkovacej politiky v centrálnej mestskej zóne a širšom centre, ktorá by mala platiť od budúceho roka. Ako informuje mesto na sociálnej sieti, ten zahŕňa rôzne druhy parkovacích kariet pre obyvateľov aj návštevníkov.

Návštevy rezidentov

Pre návštevy rezidentov navrhujú kartu Návšteva, ktorej cena by mala byť 25 eur za 200 hodín parkovania.

„Táto karta bude určená pre návštevy obyvateľov mesta Pezinok, ktorí potrebujú parkovať vo vyhradených zónach,“ vysvetľuje mesto. Držitelia tejto karty môžu poskytnúť voľné minúty svojim návštevám v zregulovaných parkovacích zónach.

„Návšteva, ktorá využije tieto minúty, neuhrádza poplatky za krátkodobé parkovné,“ dodáva samospráva. Aktuálna hodinová sadzba za parkovanie je jedno euro, parkovné cez SMS je 1,20 eura a celodenné parkovné je spoplatnené sumou šesť eur.

Cenník parkovania

V rámci nového návrhu by bola hodinová sadzba v centre mesta rovnako jedno euro a parkovné cez SMS 1,20 eura. Hodinová sadzba v širšom centre by predstavovala 80 centov a parkovné cez SMS jedno euro.

Celodenné parkovné by bolo spoplatnené sumou deväť eur. Po novom by sa tak hodinová sadzba mimo centra znížila z jedného eura na 80 centov a celodenné parkovné by sa zvýšilo zo šesť na deväť eur. Parkovné cez SMS mimo centra by sa znížilo z 1,20 eura na jedno euro.