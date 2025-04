Od zavedenia nového železničného grafikonu chodí na čas 93 percent vlakov

Od zavedenia nového grafikonu chodí na čas 93 % všetkých vlakov. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Peter Helexa.

Hlavným pilierom rozvoja ZSSK je podľa Helexu, aby firma mala angažovaných a motivovaných zamestnancov a aby ich bol dostatok. Ďalším rozvojovým pilierom je modernizácie vlakovej flotily, to znamená moderné vlaky.

„Pochopiteľne k tomu sa viaže aj modernizácia našich služieb, to nie je len digitalizácia, ale to je napríklad aj to, že sme začali priebežne čistiť vlaky, vrátane toaliet, medzi Bratislavou a Košicami po zavedení hodinového taktu. Takisto pracujeme na zlepšení Wi-Fi signálu. A to posledné, čo je asi tiež veľmi dôležité, všetko to, čo som hovoril, vyžaduje investície. Takže ten posledný pilier je pochopiteľne finančná, dlhodobá finančná stabilita“, povedal Helexa.

Podľa Helexu má firma naplánované investície rádovo za 1,5 miliardy eur, pričom primárny zdroj financovania budú eurofondy. ZSSK uvádza do prevádzky tri strediská technicko-hygienickej údržby (THÚ) v Humennom, vo Zvolene a v Nových zámkoch. Ďalšie dve plánuje firma v spolupráci so štátom v Košiciach a v Žiline.