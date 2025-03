Nočné vlaky ZSSK ovplyvní prechod na letný čas, do cieľovej stanice prídu o hodinu neskôr

Tri nočné diaľkové vlaky budú ovplyvnené prechodom na letný čas, a preto prídu do cieľovej stanice o hodinu neskôr. Udeje sa tak cez víkend zo soboty 29. marca na nedeľu 30. marca 2025, kedy sa čas posúva o jednu hodinu dopredu, konkrétne z druhej na tretiu hodinu ráno.

Dotknuté vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) pôjdu plynule podľa cestovného poriadku. Čas ich jazdy sa nezmení, aj keď zmena času spôsobí ich oneskorenie. Dopravca preto prosí cestujúcich, aby s uvedeným počítali pri plánovaní svojich ciest.

Dotknuté nočné vlaky sú EN 442 SLOVAKIA (*Humenné 19:00 – Praha hl. n. 7:48) príde omeškaný do 60 minút. R 680 ZEMPLÍN (*Humenné 21:20 – Bratislava hl. st. 5:33) príde omeškaný do 60 minút. R 681 ZEMPLÍN (Bratislava hl. st. 22:55 – *Humenné 6:55) príde omeškaný do 60 minút.

Na tratiach susedných železníc budú podobne ovplyvnené jazdy nočných vlakov. Vlaky, ktoré vchádzajú na Slovensko po 3:00, pôjdu už podľa letného času.