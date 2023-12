Namiesto gitary sa radšej chyťte lopaty a vráťte na nábrežie autá, odkazuje poslanec Mažgút primátorovi Vallovi (video)

Ani stĺpiky, ani lienky a ani leukoplast nevráti premávku na Vajanského nábreží do pôvodného stavu, odkazuje poslanec Národnej rady SR Ján Mažgút (Smer-SD) bratislavskému primátorovi Matúšovi Vallovi.

Kontroverzný cyklopruh vybudovaný na frekventovanom úseku medzi Mostom SNP a Šafárikovým námestím v Bratislave bol od začiatku terčom kritiky. Krajský dopravný inšpektorát najnovšie navrhol organizáciu dopravy v úseku Dostojevského rad – Most SNP vrátiť do pôvodného stavu. Podľa poslanca NR SR za Smer-SD Jána Mažgúta sa to však takto ani zďaleka nedeje.

„Celý natešený som v noci utekal z parlamentu pozrieť sa naživo ako to tu sám Vallo osobne dáva do pôvodného stavu, ako mu to prikázal Krajský dopravný inšpektorát. Trt makový!“ skonštatoval poslanec Mažgút, ktorý zverejnil na sociálnej sieti aj video ako to po novom vyzerá na Vajanského nábreží.

„Najskôr tu osadili nejaké plastové nezmyselné stĺpiky, ktoré mimochodom ani nie sú certifikovaným dopravným značením. Potom oranžové reflexné lienky, no a najnovšie tie dobyté a ohryzené obrubníky lepili akýmsi leukoplastom, ktorý tu nevydržal ani pol dňa,“ kritizoval Mažgút.

„Pán primátor, namiesto takýchto progresívnych pokusov a ignorovania príkazu Krajského dopravného inšpektorátu, sa miesto gitary chyťte radšej lopaty a vráťte na nábrežie autá,“ odkázal Mažgút bratislavskému primátorovi Vallovi.

Celú reakciu Mažgúta si pozrite vo videu.