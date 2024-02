Trenčianska krajská polícia upozorňuje na dvojdňové dopravné obmedzenie na diaľnici D1 v smere do Bratislavy. Na trojkilometrovom úseku diaľnice Trenčín – Zamarovce je pre plánované práce na moste zúžená premávka z dvoch jazdných pruhov do jedného. Dopravné obmedzenie potrvá do štvrtka 22. februára do 18:00.