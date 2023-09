MSV 2023 v Brne sa zameria na efektívny a udržateľný priemysel

64. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu sa uskutoční na brnenskom výstavisku od 10. do 13. októbra 2023. Desaťtisíce návštevníkov sa zoznámia s priemyselnými technológiami a inováciami, ktoré predstavia vystavovatelia z celého sveta. Spolu s MSV sa budú konať aj špecializované veľtrhy TRANSPORT A LOGISTIKA a ENVITECH.

Na strojárskom veľtrhu sa zúčastnia popredné spoločnosti z rôznych priemyselných odvetví. Predstaví sa viac ako 1 250 vystavujúcich spoločností zo 43 krajín. Tradične najsilnejšie zastúpeným odvetvím bude obrábanie a tvárnenie vrátane nástrojov. Svoje stánky pripravujú aj spoločnosti venujúce sa automatizácii, elektronike, priemyselným robotom, meracej technike, plastom, zváraniu, povrchovým úpravám, hydraulike či materiálom a komponentom.

Jednou z hlavných charakteristík MSV je jeho medzinárodný rozsah a vysoká účasť zahraničných vystavovateľov a návštevníkov, ktorí prichádzajú na veľtrh nadviazať nové obchodné vzťahy. Tento rok svoje oficiálne expozície na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu otvoria Čína, Francúzsko, India, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko a Taiwan. Súčasťou veľtrhu bude aj Česká národná expozícia, ktorá na jednom mieste sústredí služby štátu pre podnikateľov.

V pavilóne F nájdu návštevníci výstavu Digital Factory 2.0, ktorá sa zameria na siete 5G, energetický manažment, priemyselnú udržateľnosť a efektívne využívanie umelej inteligencie. Hlavným partnerom projektu je tento rok Národné centrum pre priemysel 4.0.

Medzinárodný strojársky veľtrh sa na brnenskom výstavisku začína v utorok 10. októbra 2023 a potrvá do piatka 13. októbra 2023. Otvorený bude denne od 9.00 do 17.00 h, v posledný deň do 16.00 h. Cenovo najvýhodnejšie vstupenky si môžete zakúpiť online na www.msvbrno.cz.

