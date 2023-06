Letisko Bratislava má novú pravidelnú linku na Jadran, je lacnejšia a zelenšia ako Chorvátsko

K pravidelným leteckým spojeniam z Bratislavy v letnej sezóne pribudla linka do Podgorice. Prvý let do hlavného mesta Čiernej Hory vypravili na Letisku M. R. Štefánika v sobotu popoludní, linku prevádzkuje spoločnosť Air Montenegro dvakrát týždenne, okrem soboty aj v utorok, do polovice septembra. Let trvá viac ako hodinu, pričom Podgorica je vzdialená od Jadranského mora približne 65 kilometrov.

Nové letecké spojenie

Dopravca zriadil linku aj preto, že doposiaľ neexistovalo letecké spojenie medzi Slovenskom a Čiernou Horou. Záujem prejavili aj cestovné kancelárie a touroperátori, ktorí ponúkajú dovolenku vo vyhľadávanej turistickej destinácii.