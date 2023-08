Kontroly diaľničných známok sa zintenzívnia, pokuty sa môžu vyšplhať až do 500€

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v spolupráci s políciou intenzívne počas letných mesiacov kontroluje na diaľniciach a rýchlostných cestách povinnosť úhrady diaľničnej známky. Hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková upozorňuje na to, že diaľničné známky sa budú kontrolovať naďalej a nielen v pracovné dni, ale aj cez víkendy a v nočných hodinách.

Kúpiť si diaľničnú známku je zákonnou povinnosťou vodiča. Túto povinnosť by si mal každý motorista splniť ešte pred jazdou po diaľnici. Pri jazde po diaľnici bez diaľničnej známky hrozí motoristovi pokuta od 100 eur do 500 eur a v blokovom konaní od 50 eur do 200 eur.

V súčasnosti väčšina motoristov preferuje nákup diaľničnej známky cez internet. Elektronickú diaľničnú známku (eDZ) si treba zakúpiť len cez oficiálne predajné kanály, cez web stránku www.eznamka.sk, mobilnú aplikáciu eznamka, na čerpacích staniciach alebo informačno-predajných miestach na diaľničných hraničných priechodoch.

Po zakúpení eDZ vodič dostane aj doklad o úhrade, a to faktúru alebo pokladničný blok. Diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou stojí 12 eur, za 30-dňovú vodič zaplatí 17 eur a pri kúpe ročnej alebo 365-dňovej diaľničnej známky vodičovi ubudne 60 eur.