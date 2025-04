Dopravcovia odmietajú povinné kvóty na nákup bezemisných vozidiel, sú podľa nich ohrozením podnikateľskej slobody

Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky striktne odmieta akékoľvek pokusy o zavedenie povinných kvót na nákup bezemisných vozidiel (Zero-Emissions Vehicles – ZEV) pre súkromné dopravné spoločnosti.

Plán Európskej komisie na dekarbonizáciu dopravy

Európska komisia vo svojom Odvetvovom akčnom pláne pre európsky automobilový priemysel avizovala začatie prác na legislatívnom návrhu na dekarbonizáciu podnikových vozových parkov, ktorý by mal byť zverejnený do konca roka 2025.

„Ambície akýchkoľvek politík, aj tých zelených, by mali byť v súlade s realitou. Hoci podporujeme ciele ekologizácie dopravy, považujeme najnovšie úvahy za neprijateľné a ohrozujúce ekonomickú stabilitu celého sektora cestnej dopravy,“ uvádza Pavol Piešťanský, prezident ČESMAD Slovakia.

Povinné kvóty by v praxi prinútili dopravcov nakupovať ZEV, ktoré sú podľa dostupných údajov minimálne trojnásobne drahšie než vozidlá s modernizovanými spaľovacími motormi. V kombinácii s obmedzenou dostupnosťou ponuky ZEV a nedostatočnou infraštruktúrou by povinné kvóty znamenali neudržateľnú finančnú záťaž pre dopravcov. „Najviac by trpeli malé a stredné podniky, ktorých je na trhu väčšina a ktoré si takéto náklady nemôžu dovoliť. Mnohé by tak mohli byť donútené obmedziť alebo ukončiť svoju činnosť,“ hovorí Pavol Piešťanský.

Narušenie slobody podnikania

Zavedenie kvót na ZEV pre súkromné spoločnosti by predstavovalo tiež zásah do ich slobody podnikania a vlastníckych práv. „Dopravné spoločnosti musia mať možnosť samy sa rozhodnúť, aký pohon vozidiel je pre ne ekonomicky a prevádzkovo najvhodnejší. Paradoxne by kvóty mohli spôsobiť nedostatok ZEV na trhu, čím by ich ceny len opäť neprimerane vzrástli,“ dopĺňa prezident ČESMAD Slovakia.

V súvislosti so zavádzaním ZEV je zásadným problémom nedostatočná podpora nákupu drahých ZEV a ich infraštruktúry. Napríklad z 27 štátov EÚ len 11 krajín v tomto roku ponúka nejakú formu podpory úžitkových ZEV. Slovenskí dopravcovia sú už teraz v konkurenčnej nevýhode voči dopravcom z týchto krajín. Kým napríklad v Litve môžu dopravcovia získať stimul do 60 000 eur a v Poľsku až 750 000 zlotých (179 500 eur) na nákup bezemisného vozidla, slovenskí dopravcovia nie sú podporovaní ani eurom.

ČESMAD Slovakia vyzýva kompetentné slovenské štátne orgány ako aj europoslancov, aby na európskej úrovni dôrazne odmietli takýto návrh a presadzovali dobrovoľný prechod na ZEV založený na pozitívnych stimuloch. „Zároveň požadujeme obhajobu zachovania princípu technologickej neutrality, aby si dopravcovia mohli slobodne voliť najvhodnejšie riešenia,“ uzatvára prezident združenia Pavol Piešťanský.