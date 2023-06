Diaľničný tunel Považský Chlmec budú v noci priebežne uzatvárať, využiť musíte obchádzku

Žilinská krajská polícia upozorňuje na pripravované priebežné uzatváranie diaľničného tunela Považský Chlmec na diaľnici D3 v nočných hodinách od 28. do 30. júna. Dôvodom je pravidelná údržba tunela.

V smere do Čadce tunel uzatvoria na štyri hodiny v noci z 28. na 29. júna od 22:00 do 2:00 a v rovnakom čase aj v noci z 29. na 30. júna. V opačnom smere do Bratislavy tunel uzatvoria v noci 29. júna a 30. júna vždy od 1:00 do 5:00.

„Trasa obchádzky vedie odklonom po ceste I/64 cez Žilinu od Strážova, v opačnom smere po ceste I/11 cez Žilinu,“ uviedla polícia.