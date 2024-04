Diaľničiari po rokoch opravia dôležitý most pri Zvolene, motoristov čakajú obmedzenia

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opraví most Pustý hrad pred vstupom do Zvolena. Viac ako sedemsto metrový most na ceste prvej triedy I/16 sa po rokoch dočká zásadnej opravy.

Diaľničiari vo štvrtok informovali, že s prácami plánujú začať v polovici mája, v závislosti od klimatických podmienok, pričom potrvajú niekoľko mesiacov a budú stáť 3,75 milióna eur.

Predísť chcú havarijným stavom

Ide o jednu z ich najväčších tohtoročných investícií do bezpečnosti dopravy na slovenských mostoch. Oprava si vyžiada aj dočasné dopravné obmedzenia. Most nad železnicou, riekami Hron a Slatina dostane novú vozovku.

Most Pustý hrad prvýkrát od svojho vzniku prechádza zásadnou opravou. Most bude očistený až na nosnú konštrukciu. Nasledovať bude jej sanácia, výmena odvodňovacieho a izolačného systému, pribudnú nové rímsy, vozovka, zábradlie a nakoniec osadia nové zvodidlá.

„Včasnými opravami dokážeme predísť havarijným stavom, teda úplným odstaveniam mostov. Takýto scenár by bol dopravnou katastrofou pre celé širšie okolie,“ upozornil prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Nevyhovujúci technický stav

Hlavným dôvodom celkovej opravy je nevyhovujúci technický stav. Ten sa v prípade mosta Pustý hrad prejavuje predovšetkým opakujúcimi sa trhlinami a nerovnosťami na vozovke, čo má vplyv aj na bezpečnosť premávky.

Poškodená izolácia mosta umožňuje prenikať vode až na nosnú konštrukciu, čo spôsobuje jej lokálnu degradáciu. Taktiež je nevyhnutné vymeniť zvodidlá a zábradlie, ktoré sú zničené koróziou.

NDS nastavila plán prác tak, aby počas opravy mosta bola doprava zachovaná. Práce sú rozdelené do dvoch etáp.

Treba rátať so zdržaním

Vďaka tomu bude možné prostredníctvom dočasných semaforov premávku presmerovať vždy na tú stranu mosta, na ktorej práce neprebiehajú. Dĺžka trvania červenej a zelenej bude upravovaná na základe aktuálnej dopravnej situácie.

„Vďaka tomu, že celkovú opravu vykonávame včas, dokážeme zachovať aj bezpečnú dopravu počas prác. Napriek tomu je potrebné počítať s nevyhnutnými zdržaniami,“ poznamenal Rastislav Droppa.

Alternatívne trasy

Pre minimalizovanie zdržania počas opravy mosta sú navrhnuté aj alternatívne trasy, no výlučne pre osobné automobily.

Vodiči cestujúci z R1 od Budče v smere na Lučenec a Krupinu môžu podľa NDS využiť alternatívnu trasu po ceste I/66 pri Veľkej Stráži prejsť na cesty III/2453 a III/2452, čo je obchádzková trasa vedená cez mesto.

Taktiež túto trasu môžu využiť motoristi smerujúci od Banskej Bystrice v smere do Lučenca.