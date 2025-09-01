Deti na Gemeri už nechýbajú v škole pre lístok na autobus vďaka projektu IDS BBSK

Deti na Gemeri už nemajú problém chýbať v škole pre nedostatok peňazí na lístok na autobus. Pilotný projekt Bez prekážok do školy, ktorý realizuje IDS BBSK v spolupráci s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja, priniesol výrazné zlepšenie školského dochádzania. Informovala o tom vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.
„Nemáme peniaze na cestu,“ bola častá veta, ktorú počúvali učitelia v Sirku a Jelšave od žiakov a ich rodičov. Pre mnohé rodiny bol lístok na autobus ku koncu mesiaca prekážkou, ktorá deťom bránila navštevovať školu. IDS BBSK prišiel s riešením – príspevok na dopravu premenil priamo na predplatný lístok či kredit, ktorý deťom garantuje dostupnú dopravu do školy.
Výrazné výsledky pilotnej fázy
„Pripravili sme technické riešenie v podobe mobilného zákazníckeho centra – prišli sme priamo do školy, deťom vytvorili zákaznícke účty a rozdali dopravné karty. Cestovanie z domu do školy a späť sa tak pre ne stalo dostupným jedným ‚pípnutím‘,“ uviedla Petra Pelachová, podpredsedníčka predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK.
Pilotná fáza projektu od apríla do júna na základných školách v Jelšave a Sirku priniesla výrazné výsledky: v Sirku klesol počet neospravedlnených hodín o 44 percent, v Jelšave sa počet detí, ktoré vymeškali aspoň jeden deň, znížil o tretinu a počet detí cestujúcich autobusmi do školy stúpol o 32 percent v Jelšave a až o 70 percent v Sirku.
„Zdanlivá drobnosť, ako je cesta do školy, môže byť pre niektorých obrovskou prekážkou, ktorú sami nedokážu prekonať. Som hrdý na to, že sme vďaka iniciatíve kolegov z IDS našli spôsob, ako ju odstrániť,“ povedal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
Riaditeľka ZŠ Jelšava Andrea Houšková doplnila, že „dochádzka sa od obdobia pandémie výrazne zhoršovala. Najväčšie zlepšenie sme zaznamenali od marca, kedy sme začali žiakom dávať desiatu zadarmo a od apríla, kedy sme spustili dopravné karty v spolupráci s IDS BBSK“.
Projekt rozšíria do ďalších škôl
Projekt sa po úspešnom pilote rozšíri do ďalších škôl v okresoch Revúca, Rimavská Sobota a Krupina, pričom záujem prejavilo 12 nových škôl so zhruba 640 žiakmi.
„Príspevok na dopravu dnes odhadom poberá asi 50-tisíc detí v našom kraji. Sme presvedčení, že tento projekt má obrovský význam a sme pripravení ho ponúknuť všetkým základným školám tak, aby sa každé dieťa dostalo na vyučovanie naozaj bez prekážok,“ dodala Pelachová.
Primátor Jelšavy Milan Kolesár uviedol, že je veľmi dôležité, aby deti zo sociálne slabšieho prostredia chodili pravidelne do školy a nestali sa rukojemníkmi situácie, keď na cestovné jednoducho nezostanú peniaze.
Projekt Bez prekážok do školy je zatiaľ slovenským unikátom, ktorý ponúka transparentný, zabezpečený a efektívny spôsob využitia príspevkov na dopravu s reálnym dopadom na školskú dochádzku.