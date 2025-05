Cestujúci, pripravte sa na výluky. ZSSK upraví vedenie vlakov na trase Košice – Zvolen – Bratislava

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od pondelka 12. mája upraví vedenie vlakov na južnej trase Košice – Zvolen – Bratislava. Dôvodom sú rekonštrukčné práce Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) na dvoch úsekoch tratí Fiľakovo – Výhybňa Holiša a Levice – Veľké Kozmálovce.

Informoval o tom hovorca ZSSK Dominik Drevický s tým, že dopravca pripravil opatrenia na zachovanie kvality a spoľahlivosti diaľkovej i regionálnej dopravy.

Vlaky budú nahradené autobusmi

Výluka začne 12. mája a potrvá predbežne do konca platnosti súčasného grafikonu vlakovej dopravy. V diaľkovej doprave sa dotkne rýchlikov Gemeran na trase Košice – Zvolen. V úseku Fiľakovo – Lučenec budú tieto vlaky nahradené autobusmi (NAD), v úseku Lučenec – Zvolen budú pokračovať motorovými jednotkami.

Rýchliky budú zastavovať v železničnej stanici Fiľakovo, no nie na zastávke Fiľakovo zastávka, ale obslúžia autobusovú zastávku Fiľakovo pošta. Do Zvolena prídu o 17 minút neskôr a zo Zvolena odídu o 11 minút skôr než doteraz.

Regionálna doprava

V regionálnej doprave budú osobné vlaky na linke Lučenec – Fiľakovo nahradené autobusmi, ktoré z Fiľakova vyrazia o 10 minút skôr. Vlaky na linke Lučenec – Jesenské budú v úseku Lučenec – Fiľakovo rovnako nahradené autobusmi, ktoré z Lučenca odídu o 5 minút skôr a do Lučenca prídu o 7 minút neskôr.

Niektoré osobné vlaky na linke Zvolen – Lučenec budú časovo posunuté o jeden až dve minúty. Autobusy NAD zastavia v Fiľakove na zastávke pri pošte, nie na železničnej zastávke.

Druhá výluka

Druhá výluka začne taktiež 12. mája, s predpokladaným ukončením 23. júna. Týka sa predovšetkým rýchlikov Urpín na trase Bratislava – Banská Bystrica a späť.

Tieto budú v niektorých úsekoch nahradené autobusovou dopravou, konkrétne v trasách Šaľa – Nová Baňa, Lok – Nová Baňa alebo Levice – Nová Baňa. Vlaky v úseku Nová Baňa – Zvolen budú mať upravené časy tak, aby boli vo Zvolene zachované prípoje na rýchliky Gemeran.

V regionálnej doprave na linke Levice – Zvolen budú osobné vlaky aj naďalej nahradené autobusmi v úseku Levice – Žarnovica. Osobný vlak z Novej Bane o 04:15 do Zvolena dorazí o 05:12, teda o 18 minút skôr než doteraz. Osobák z Levíc o 19:20, dorazí do Beše o 2 minút skôr, teda 19:49, a ďalej bude pokračovať podľa pôvodného grafikonu. Táto úprava platí od 12. mája do 10. júna.