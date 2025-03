Naša krajina ich neocení, vy môžete! Študenti spustili kampaň pre športovcov, na ktorých sa zabúda.

Študenti bratislavského lýcea C. S. Lewisa spojili sily a rozbehli unikátnu crowdfundingovú kampaň, ktorá má pomôcť športovcom Špeciálnych olympiád Slovensko. Cieľom ich iniciatívy je vyzbierať finančné odmeny pre medailistov zo Svetových zimných hier Špeciálnych olympiád v Turíne 2025 – jediných športovcov, ktorých Slovensko za ich úspechy neodmeňuje.

„Sme študenti a svet vrcholového športu je nám veľmi blízky. Športovci s intelektuálnym znevýhodnením to však nemajú o nič ľahšie,“ povedala spoluorganizátorka kampane, študentka lýcea Anna Selecká.

Makajú rovnako tvrdo

V bežnom športe platí jednoduché pravidlo – ak vyhráš, odmena ťa neminie. Pre olympionikov aj paralympionikov sú pripravené finančné ocenenia, ktoré im pomáhajú v ďalšej kariére. No pre športovcov so špeciálnymi potrebami? Nula eur.

„Makáme rovnako tvrdo ako ostatní, no často máme pocit, že sa na nás zabúda. Ak by sa mi podarilo vyzbierať finančné ohodnotenie, pomohlo by nám to v ďalšej kariére. Kúpil by som si športové pomôcky. Toto nie je len o mne, ale aj o nás všetkých,“ opisuje svoju motiváciu Peter Išpold, športovec Špeciálnych olympiád Slovensko, ktorý je zároveň ambasádorom športovcov Špeciálnych olympiád.

Športové kvality ukážu už čoskoro v Turíne

Na blížiacich sa Svetových zimných hrách Špeciálnych olympiád 2025 v talianskom Turíne (8. marca – 15. marca) bude Slovensko reprezentovať celkovo 26 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením. Predstavia sa v krasokorčuľovaní, rýchlokorčuľovaní (short-track), zjazdovom a bežeckom lyžovaní, behu na snežniciach, ako aj v snowboardingu a tanečnom športe.

Slovensko tiež ako jediná krajina na svete predstaví MATP športovca s viacnásobným zdravotným znevýhodnením na monoski Michala Dolinského, ktorý sa zároveň stane celosvetovým ambasádorom tejto špeciálnej kategórie športovcov.

Túžia po krajšej ceste pre intelektovo znevýhodnených športovcov

Mladí organizátori kampane Anna Selecká, Jakub Patócs, Ema Skalová a Alexandra Georgieová si uvedomujú, že férovosť v športe by mala platiť pre všetkých. Aj preto sa rozhodli konať.

„Vieme, že to nie je žiadna prechádzka ružovou záhradou. Preto sme sa rozhodli zorganizovať túto kampaň a chceme športovcom zo športovej organizácie Špeciálne olympiády Slovensko spraviť túto cestu krajšou,“ dodáva študent Jakub Patócs.

Aj Eva Gažová, riaditeľka národnej športovej organizácie Špeciálne olympiády Slovensko, podporuje túto skvelú myšlienku mladých ľudí: „Budeme veľmi radi, ak by sa pre športovcov s intelektuálnym znevýhodnením podarilo vyzbierať peniaze a takto podporiť ich úsilie a odhodlanie prekonávať každodenné prekážky. Sú to športovci, ktorí si zaslúžia byť v našej spoločnosti videní a tí, ktorí sa umiestnia na medailovej pozícii, by mali byť odmenení.“

Pomôcť môžete aj vy