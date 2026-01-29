Náš priateľ René. Spišské divadlo uvedie satirickú hru legendárnej autorskej dvojice

Spišské divadlo, kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, uvedie 30. januára premiéru inscenácie Náš priateľ René autorskej dvojice Milan Lasica a Július Satinský. Satirická hra, ktorá bola v čase svojho vzniku zakázaná, dnes opäť zaznieva ako presná a provokatívna výpoveď o človeku, spoločnosti a hraniciach slobody.
Staré dobré časy?
Nová inscenácia je druhou v sezóne 2025/2026, ktorú Spišské divadlo zastrešuje heslom Staré dobré časy? V zložitej celospoločenskej situácii sa čoraz viac ľudí obracia k minulosti a hľadá v nej istoty, pokoj a zdanlivo jasné hodnoty. Spomienkový optimizmus sa stáva únikom, no prináša so sebou riziká. Cieľom Spišského divadla nie je ponúknuť jednoznačné odpovede na aktuálne spoločenské otázky, ale vyvolať diskusiu, podnietiť reflexiu a poukázať na paralely a kontrasty medzi minulosťou a súčasnosťou. Tvorcovia sa v tejto sezóne zaoberajú postavením človeka v niekdajšej aj dnešnej spoločnosti, či otázkami národnej a regionálnej identity.
„Téma starých dobrých čias v sebe často nesie ilúziu, že kedysi bolo všetko jednoduchšie a lepšie. Náš priateľ René túto ilúziu narúša. Ukazuje, že minulosť nebola o nič jednoduchšia než súčasnosť a že mechanizmy moci sa v zásade nemenia,“ vysvetľuje režisér inscenácie Viktor Kollár.
Nestarnúca zakázaná hra
Hra Náš priateľ René mala byť prvýkrát uvedená 11. januára 1980, no deň pred premiérou ju komunistickí cenzori zakázali. Prvého javiskového uvedenia sa dočkala až v roku 1986, v réžii Juraja Nvotu ju uviedli v Divadle Jána Palárika v Trnave. „Lasica a Satinský v nej s typickou iróniou, sarkazmom a ostrým humorom spracúvajú témy ľudskej obmedzenosti, (ne)prispôsobivosti a neslobody, ktoré sa ukazujú ako nadčasové. Ide o text, ktorý má vzácnu schopnosť rozosmiať a zároveň zneistiť,“ dodáva režisér Viktor Kollár.
Autori sa inšpirovali prvým slovenským románom René mládenca príhody a skúsenosti Jozefa Ignáca Bajzu, ktorý už v 18. storočí kriticky reflektoval spoločnosť svojej doby.
Osvedčený tvorivý tím
Na inscenácií pracuje tím interných aj hosťujúcich divadelníkov. Režisérom inscenácie je Viktor Kollár, ktorý hru zároveň upravil. Dramaturgmi inscenácie sú Sofia Skokanová a Róbert Mankovecký. Scénu a kostýmy navrhla scénická a kostýmová výtvarníčka Katarína Holková, ktorá s divadlom v poslednom období spolupracovala na inscenácii Metropolka. Pohybovú spoluprácu zastrešila Simona Kaščáková. V inscenácii zaznejú skladby Jaroslava Filipa (hudba) a Milana Lasicu (texty piesní), ktoré s hercami a herečkami naštudoval Róbert Mankovecký. Inscenácia pracuje s prvkami live cinema, pričom jednotlivé zákulisné scény premietané na javisku natáča kameraman Ivan Petruščák.
V inscenácii účinkujú herečky a herci Spišského divadla Jozef Novysedlák, Pavol Gmuca, Mikuláš Dzurík, Simona Kaščáková, Andrea Šoltésová, Milo Kráľ a Adrián Urda a hosťujúci akordeonisti Michal Jartys a Filip Fábry.
Sofia Skokanová
dramaturgička Spišského divadla
