Národné olympijské centrum plaveckých športov má už napustené bazény, otvoriť ho plánujú koncom augusta – FOTO

Národné olympijské centrum plaveckých športov (NOCKE) Košiciach má už napustené bazény. Ako na brífingu počas kontrolného dňa informoval košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý), športovisko plánujú otvoriť 30. augusta 2025. Dodal, že v súčasnosti prebieha preberacie konanie od zhotoviteľa stavby, spoločnosti Betpres, v závere mesiaca by mala spoločnosť TEHO Košice požiadať o kolaudáciu.

Obnova bola komplexná, väčšina objektu je nová

Tento proces by mal trvať niekoľko týždňov. Podľa Polačeka išlo o komplexnú modernizáciu a obnovu, väčšina vecí je nová, z pôvodnej plavárne ostala pôvodná len konštrukcia. Pripomenul, že pred začatím prác museli prestrešiť vonkajší vodnopólový bazén. Po kúpe budovy od MČ Staré mesto za bezmála trištvrte milióna eur sa pustili do projektovania.

Národné olympijské centrum plaveckých športov (NOCKE) v Košiciach je pred kolaudáciou a má už napustené bazény. Foto: SITA/Katarína Lörincová.

„Toto je druhá etapa. Ňou ale nekončíme, je tu prepojovací trakt, ktorým chceme prepojiť vodnopólový bazén,“ uviedol, dodal, že pracujú aj na tom, aby v ďalších etapách mohli prepojiť NOCKE aj s kúpaliskom Červená hviezda. „Dnes už projektujeme, ako by mohli vyzerať tobogány,“ povedal Polaček a avizoval aj prípravu projektu pre parkovacie miesta.

Vzniknúť by mohlo 180 parkovacích boxov. Vďaka tomu, že športovci budú využívať najmä vodnopólový bazén, by mala byť plaváreň podľa košického primátora verejnosti k dispozícii častejšie ako v minulosti.

Cena rekonštrukcie sa navýšila pre tri nečakané výdavky

Ako priblížil ekonomický námestník TEHO Štefan Ferencz, celkovo bolo podpísaných šesť dodatkov k zmluve so zhotoviteľom stavby. Celková cena rekonštrukcie je 19,9 milióna eur bez DPH, z nich 8,34 milióna eur pokryl príspevok z Fondu na podporu športu.

„Zvyšok je investičný úver, ktorý čerpá naša spoločnosť,“ dodal. Polaček ozrejmil, že navýšenie pôvodnej sumy vyplynulo najmä z troch neočakávaných problémov. Tým prvým bola oprava strechy, ktorú bolo nutné nanovo opieskovať, či opraviť zvary. Išlo o sumu takmer milión eur. Ďalšou neočakávanou položkou bola modernizácia sedenia.

NOCKE ponúkne viac ako 600 miest na sedenie. Treťou položkou bol prepojovací trakt, ktorý je aj prípravou na ďalšiu etapu. Ferencz podotkol, že premena plavárne na NOCKE ale priniesla aj optimalizáciu prevádzkových nákladov, energetická efektívnosť sa odhadom zvýšila o 30 percent, pričom sa ale zvýšili kapacity.

V pláne je aj ubytovanie a reštaurácia

V príprave je aj projekt ubytovania a reštaurácie. Ako Ferencz uviedol, tento projekt je v začiatkoch, priestory na tieto účely zatiaľ len pripravujú na sanáciu a rekonštrukciu. Cieľom je podľa jeho slov začať čo najskôr, aby priestory dokončili do otvorenia NOCKE, respektíve do tohtoročného septembra. Kapacita ubytovacích zariadení by mala byť 28 lôžok, konkrétne štyri šesťlôžkové bunky a dve dvojlôžkové bunky. Ubytovacie zariadenie bude mať samostatný vstup.

„Celý tento priestor bude prepojený aj s bazénovou halou, so samostatným, ale kontrolovaným vstupom. Zároveň bude prepojený aj na reštauračnú časť,“ vysvetlil. I tieto zariadenia sú financované zo spomínaného úveru. Projekt podľa Ferenczových slov bude stáť do 600-tisíc eur.

Mesto zapojí verejnosť do výberu výzdoby

Polaček spomenul aj exteriérovú výzdobu budovy, konkrétne ako naložia zo severnou stenou (pôvodne bol na nej murál – pozn. SITA). Avizoval, že mesto priblíži ďalší postup počas najbližších dní. Verejnosti chcú ukázať návrhy, získať jej podporu a vybrať ten najlepší.

„Toto je niečo participatívne, niečo občianske. Počkajme si, ako sa verejnosť rozhodne. Či chce bielu stenu, alebo či návrhy, ktoré sme obdržali bude vedieť akceptovať a nejaký si z nich vybrať,“ uviedol. Návrhy podľa jeho slov majú (pred časom vyzval na sociálnej sieti verejnosť na zasielanie návrhov – pozn. SITA).

V NOCKE bude jediný prekrytý 50-metrový plavecký bazén na Slovensku. Okrem desiatich 50-metrových dráh poskytne aj dve desiatky 25-metrových dráh. Tribúna ponúkne viac ako 600 miest pre divákov, pripravené je aj zázemie pre verejnosť, ale aj pre športové kluby či médiá. V suteréne zas bude wellness a fitness centrum, vo wellness bude možné využívať tri rôzne sauny či vírivky. Naplánovaná je aj Sieň slávy.