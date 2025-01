Nárast rebelujúcich politikov koalície či úspešné odvolanie niektorého ministra, politológ predstavil víziu do nového roka

Slovensko čaká ťažký rok. Konsolidačné opatrenia budú mať vážny dopad na životnú úroveň obyvateľov, ceny porastú, a to nielen pri potravinách, ale aj u iných komodít, ktoré ľudia potrebujú k životu. Dá sa preto očakávať, že nespokojnosť u rôznych častí obyvateľstva bude v roku 2025 narastať.

Nespokojní učitelia

Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak. Poukázal na to, že po nespokojných lekároch tu už máme nespokojných učiteľov, ku ktorým sa čoskoro môžu pridať ďalší práve z dôvodu nepriaznivého vývoja životného štandardu obyvateľov.

„To môže vládnu koalíciu v konečnom dôsledku aj položiť. Nepomôžu ani také zúfalé kroky ako bola mobilizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá sa otvorene postavila proti lekárom demagogickou tézou, že my sme vám tie nemocnice postavili a vy by ste v nich mali pracovať. To skutočne zaváňalo rétorikou komunistického funkcionára v 70. rokoch,“ komentoval Koziak.

Zlyhanie niektorého ministra

V roku 2024 sa opozícia pokúšala odvolať ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, ministra spravodlivosti Borisa Suska a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Všetky pokusy o odvolanie boli neúspešné, no podľa politológa to tak nemusí zostať aj v roku 2025, a to vzhľadom na čoraz viac sa prejavujúcu nesúdržnosť a nestabilitu vládnej koalície.

„Pripúšťam aj takýto scenár, keď už pohár trpezlivosti u niektorých koaličných poslancov pretečie a zlyhania toho konkrétneho ministra alebo ministerky by boli pre nich neakceptovateľné,“ zhodnotil Koziak.

Kríza až rozpad

Domnieva sa totiž, že počet rebelujúcich politikov vládnej koalície bude pravdepodobne rásť. Ich nespokojnosť môže narastať v súvislosti s politickou nekultúrou niektorých predstaviteľov koalície, ako aj v kontexte popierania zahraničnopolitickej orientácie Slovenska.

„Ficova cesta do Ruska a stretnutie s Putinom je jednoducho problém,“ zdôraznil.

Prípadný pád niektorého z ministrov by však už podľa neho nasvedčoval tomu, že koalícia je nielen v kríze, ale je na rozpad. Takéto scenáre budú podľa neho reálne tým viac, čím sa viac bude blížiť koniec volebného obdobia súčasnej vlády.

Sila opozície

„Či už to bude končiť predčasnými voľbami, alebo súčasná koalícia dovládne až do konca, každopádne to pre ňu určite nebude žiadna selanka ani prechádzka ružovým sadom,“ myslí si politológ.

Koziak zdôrazňuje, že politická strana je natoľko silná, nakoľko sú silní alebo slabí jej politickí oponenti – a to platí aj pre stranu Smer a celkovo vládu Roberta Fica. Je silná natoľko, nakoľko dokáže opozícia oslovovať voličov.

„Ak bude robiť kvalitnú opozičnú politiku, pokles preferencií strán vládnej koalície bude rýchlejší – a Robert Fico sám dáva opozícii do rúk silné tromfy a argumenty,“ domnieva sa Koziak.