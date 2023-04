Nápadité a vtipné eseje o človeku vo svete. John Green a Recenzia našej doby

Za tie roky, čo som pracoval ako knižný kritik, sa z každého človeka stal recenzent a ľudia píšu kritiky na všetko. Päťhviezdičková škála sa uplatnila nielen pri knihách a filmoch, ale aj na verejné toalety a svadobných fotografov. Liek, ktorý užívam na obsedantno-kompulzívnu poruchu, má na stránke Drugs.com viac ako tisícsto hodnotení s priemerným výsledkom 3,8.

Recenzia našej doby je zbierka krátkych esejí Johna Greena, ktorá ponúka autorov jedinečný pohľad na súčasnosť a ľudské aktivity, ktoré formujú a menia svet okolo nás. Pomocou päťhviezdičkovej stupnice hodnotí predmety, ale aj udalosti, ktoré nás ako ľudstvo obklopujú a s ktorými prichádzame do kontaktu.

Eseje založené zväčša na autorových osobných skúsenostiach a spomienkach sú prepojené s konkrétnymi vedeckými informáciami a faktami. Rozmanité témy sú adaptáciou a rozšírením Greenovho prelomového a kritikmi uznávaného podcastu The Antrophocene Reviewed. V ňom sa zamýšľa napríklad nad schopnosťou ľudí obdivovať dokonalosť prírody – koľko generácií už malo možnosť vidieť Halleyho kométu alebo to, ako vône dokážu vyvolať zabudnuté spomienky –, prečo sa (ne)báť zlatého stafylokoka alebo to, aký vplyv na svet majú klimatizácie, QWERTY klávesnica či plyšové medvedíky.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Vlado Kobielsky:

Recenzia našej doby je zbierka plná prekvapení. John Green má úžasnú predstavivosť a dokáže dať na papier myšlienky pútavým spôsobom. Jeho postrehy sú bystré, trefné, premyslené a ak navyše využije svoj rozprávačský talent, získa si vás. Sú to mikro príbehy, ktoré si môžete dávkovať pred spaním… také malé, no jedinečné komentáre o živote okolo nás, ktoré môžu otvárať oči.

John Green je úspešný americký spisovateľ, autor románov Poučka o podstate predvídateľnosti Katherín (IKAR 2015), Papierové mestá (IKAR 2014, 2015), Na vine sú hviezdy (IKAR 2013, 2014), Všade samé korytnačky (IKAR 2018), Kam zmizla Aljaška a Will Grayson, Will Grayson, ktorý napísal spolu s Davidom Levithanom.

Milan Buno, knižný publicista

