Nálada spotrebiteľov v USA klesla na najslabšiu úroveň za sedem mesiacov

Američania horšie hodnotia podmienky na podnikanie aj situáciu na trhu práce.
Samuel Dargaj
Foto: Ilustračné, SITA/AP
Dôvera spotrebiteľov v USA v novembri prudko klesla, a to na najnižšiu úroveň od apríla. Spotrebitelia totiž horšie hodnotia podmienky na podnikanie a situáciu na trhu práce. Zhoršili sa aj ich očakávania.

Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje výskumná organizácia Conference Board, sa oslabil na 88,7 bodu z októbrových 95,5 bodu.

Spotrebitelia sú „výrazne pesimistickejší pokiaľ ide o očakávania podmienok podnikania počas najbližších šiestich mesiacov,“ uviedla hlavná ekonómka Conference Board Dana Petersonová.

Plány spotrebiteľov na nákup drahých tovarov v najbližšom polroku sa v novembri zhoršili. Zároveň očakávajú, že klesnú aj ich výdavky na služby.

Okruhy tém: Americká ekonomika Spotrebiteľská dôvera
