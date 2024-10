Nakúpte v Terne a staňte sa vychýreným pekárom s prémiovými produktami

Sieť potravín Terno spúšťa pre svojich zákazníkov obľúbenú jesennú spotrebiteľskú akciu o profesionálnu výbavu na pečenie značky Bugatti so zľavou až do výšky 60 %.

Po úspechu kampaní s nožmi Bugatti a riadom Lätt Home prichádza v slovenskej sieti potravín Terno na rad vernostný program pre milovníkov pečenia. Profesionálna výbava na pečenie Bugatti prináša do kuchyne funkčné a štýlové riešenia inšpirované reálnym životom, ktoré spájajú nadčasový dizajn s viac ako 100-ročnou tradíciou rodinnej firmy.

„Pre našich zákazníkov sme pripravili vernostný program, vďaka ktorému sa budú vo vlastnej kuchyni cítiť ako profesionáli. Je jedno, či pri pečení chleba, mäsa, múčnikov alebo zákuskov. Okrem štýlového dizajnu sú prednosťami tohtoročnej kolekcie Bugatti aj odolné materiály, ich vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť,“ vymenúva Peter Vanek, marketingový manažér predajní Terno.

Produktová kolekcia na pečenie renomovanej značky je navrhnutá a vytvorená skúsenými inžiniermi a zákazníkom Terno sa predstaví v modernom farebnom prevedení. Výber je naozaj široký. Srdce nejednej pekárky či pekára zaplesá nad robustným liatinovým hrncom vhodným na prípravu rôznych pokrmov, dokonca aj na pečenie chleba. Patrí k nemu aj inovatívna pokrievka, ktorá zároveň slúži ako keramická grilovacia panvica. V ponuke sú tiež rôzne veľkosti zapekacích mís so sklokeramickým povrchom, kuchynská váha, pizza set, ako i náradie s ergonomickou rúčkou a silikónovou hlavicou. Súčasťou vernostného programu sú aj ďalšie produkty, ako napríklad kovaná panvica na palacinky, ktorá je vybavená dvojitým povrchom, plech na muffiny a tortová forma, ktorá vďaka nepriľnavému povrchu uľahčuje prípravu aj tých najnáročnejších dezertov.

Ak túžite získať kolekciu na pečenie Bugatti, stačí zájsť do najbližšej predajne Terno a nazbierať potrebný počet nálepiek. Za každých 10 € nákupu získate 1 nálepku. Vernostný program platí od 30. septembra 2024 do 12. januára 2025, alebo do vypredania zásob. Bližšie informácie nájdete na www.terno.sk.

