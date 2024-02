Najvyšší súd zrušil zakladateľom zločineckej skupiny „Dvojičky“ doživotné tresty (video)

aktualizované 28. februára, 13:31

Najvyšší súd SR v prípade súrodencov Dávida a Dominika Krátkych v stredu vyhovel ich dovolaniu až zrušil im právoplatne uložené doživotné tresty.

Dôvodom je podľa predsedu senátu Martina Bargela to, že bola porušená ich prezumpcia neviny, keďže ich odsúdili rovnakí sudcovia Špecializovaného trestného súdu, ktorí schvaľovali dohody s obvinenými, ktorí neskôr vypovedali proti súrodencom.

Dovolací senát zrušil rozsudok

Dovolací senát z tohto dôvodu zrušil rozsudok ŠTS z roku 2020 aj uznesenie odvolacieho senátu NS SR, ktorým boli zmietnuté odvolania obžalovaných. ŠTS tak má prípad prejednať odznovu v novom zložení senátu.

Odsúdení súrodenci argumentovali rozsudkom Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý len 15. februára rozhodol o porušení práv Dávida. „Najvyšší súd prakticky nemá inú možnosť, ako rešpektovať tento právny názor,“ povedal na dnešnom verejnom zasadnutí Dávid Krátky.

Obaja bratia zároveň prízvukovali svoju nevinu. Podľa predsedu dovolacieho senétu Bargerla by však senát rozhodol rovnako aj bez rozhodnutia ESĽP. Súd zároveň rozhodol, že dvojičky, ktoré sa zrušením rozsudku vrátili do pozície obvinených, berie do väzby.

Masívne porušenie práv obvinených?

Podľa jedného z obhajcov súrodencov Mareka Paru je rozhodnutie súdu nevyhnutným dôsledkom pochybení Úradu špeciálnej prokuratúry. Ten podľa neho dlhodobo porušoval všetky možné práva obvinených vrátane prezumpcie neviny. Zároveň povedal, že nesúhlasí s väzobným stíhaním bratov Krátkych.

„Obidvaja bratia Krátky majú prijatých sedem sťažností na ESĽP,“ povedal Para s tým, že je len otázkou času, kedy budú v týchto veciach vynesené rozsudky.

„A samozrejme predpokladáme, že bude konštatované masívne porušenie ich práv,“ dodal Para s tým, že v súvislosti s rozhodnutím o väzbe sa obrátia na Ústavný súd SR a prípadne aj na ESĽP.

Odvolací senát najvyššieho súdu ešte v júli 2021 potvrdil rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) zo septembra 2020 o odsúdení dvojičiek na doživotie so zaradením do zariadenia na výkon trestu s najvyšším stupňom stráženia.

Obchodovali s drogami

Zločinecká skupina známa ako „Dvojičky“ vedená súrodencami sa zaoberala obchodovaním s drogami v severnej a západnej časti Slovenska. Okrem toho páchali násilnú trestnú činnosť vo vzťahu ku „konkurencii“ a dopustili sa aj vraždy člena skupiny.

Hoci v roku 2017 polícia v rámci akcie Twix zadržala a obvinila okrem bratov aj celý gang, na lavici obžalovaných nakoniec ostali sedieť iba Dávid Krátky, jeho dvojča Dominik a ich bratranec Filip K.

Ostatní sa postupne dohodli s prokurátorom, súdy dohody schválili a všetci si odpykávajú vysoké tresty. Členovia skupiny priznali trestné činy založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a drogovú trestnú činnosť.

Pôsobili vo viacerých regiónoch

Dávid a Dominik šéfovali gangu, ktorý páchal predovšetkým drogovú, ale aj inú trestnú činnosť od roku 2010 na území Trenčianskeho a Žilinského kraja v mestách Púchov, Považská Bystrica, Ilava, Dubnica nad Váhom, Trenčín či Žilina a v ich okolí.

Okrem predaja drog využívali na zabezpečenie svojho vplyvu zastrašovanie, hrubý nátlak, prípadne vydieranie. Konkurentov v distribúcii drog likvidovali podpaľovaním áut či iných objektov.