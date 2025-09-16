Najväčšia skupina Čechov by privítala vládu jednej strany v podaní Babišovho hnutia ANO

Najväčšia skupina Čechov by 36 rokov po novembri 1989 najradšej prijala vládu jednej strany, tentoraz v podaní hnutia ANO expremiéra Andreja Babiša. Ako druhé najprijateľnejšie riešenie vidia obyvatelia ČR koalíciu ANO a krajne pravicovej SPD. Ako informuje web TN.cz, vyplýva to z prieskumu agentúry Median.
Jednofarebná vláda hnutia ANO by bola najprijateľnejšia pre 41 percent respondentov. Pre 37 percent respondentov by bola prijateľná koalícia ANO a SPD a pre 31 percent koalícia zložená zo zástupcov terajších vládnych subjektov Spolu a STAN a strany Piráti, ktorá pôvodne tiež bola v terajšej českej vláde.
Voľby v Česku by vyhralo ANO, výrazne sa posilnili Piráti
Jednofarebnú vládu ANO by akceptovalo 82 percent voličov tohto hnutia. Koalíciu s krajne pravicovou SPD však privítalo len 67 percent voličov ANO.
Obnovenie vlády Spolu, STAN a Pirátov by akceptovalo 93 percent voličov Spolu, 80 percent voličov STAN a 88 percent priaznivcov Pirátov.