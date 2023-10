Najúspešnejšia slovenská skupina všetkých čias v luxusnom komplete

Jedinečný príbeh skupiny, ktorá ovplyvnila hudobnú scénu a pri ktorej sme mnohí vyrastali, dospievali, našli si lásku… ELÁN je fenomén a teraz sa dostal jeho príbeh do exkluzívnej knihy, aká nemá na našom trhu páru.

Unikátne spracovanie obálky v koži s kovovými nitmi. Jedinečné fotografie, materiály a informácie, ktoré nikde inde nenájdete. To je kniha Elán v komplete s ďalšími darčekmi.

Pozrite si, ako vyzerá exkluzívny komplet:

Knihu napísala novinárka Marcela Titzlová, ktorá bola pri nejednom z osudových okamihov skupiny. „Po prvý raz som sa stretla s Elánom na diaľ ku, keď ma ako novinárskeho eléva môj otec Stanislav Titzl, šéfredaktor časopisu Melodie, v roku 1980 učil korektorské značky. Náhodou si na to vybral článok o súťaži Bratislavská lýra, ktorý sa zoširoka rozpisoval o prekvapujúcom úspechu mladej nádejnej skupiny Elán. Prvý koncert Elánu, o ktorom som písala niekoľko rokov nato, si dobre pamätám, pretože pri poslednom prídavku We are the Champions mi okamžite naskočila husia koža. Nasledovala celá séria rozhovorov s Elánom.“

Nazriete do zákulisia. Vyjdete s nimi na malé javiská aj veľké pódiá. Pozriete sa do veľkolepej newyorskej Carnegie Hall, v ktorej Elán očaril fanúšikov z USA i Kanady. A zastavíte sa na monštruóznej stotisícovej Letnej, aby ste prežili úspechy a slávu Elánu na vlastnej koži.

Exkluzívny komplet ELÁN nájdete iba na

www.LuxusnaKniznica.sk .

Foto: Bux.sk

Exkluzívne spracovanie knihy

Kniha tlačená 5 farbami v kombinácii s parciálnym lakom

Knižný blok je šitý bavlnenou niťou a spevnený koženým čiernym kapitálikom.

Každý výtlačok je ručne viazaný v kníhviazačskej dielni Richard Mayer v Esslingene v čiernej koži s kovovými detailmi.

Šedá lacetka so šírkou 10 mm ukončená čiernou kožou.

Každý výtlačok je ručne číslovaný kaligrafom.

Foto: Bux.sk

Ku knihe ELÁN dostanete:

Základom kompletu ELÁN je samozrejme unikátna kniha, ktorá približuje príbeh legendárnej skupiny. K tomu však dostanete ďalšie darčeky.

Vstupenka VIP Experience

Exkluzívna vstupenka pre 1 osobu v hodnote 399€ + voucher pre druhú osobu so zľavou 50%. Samostatný vchod bez čakania. Privítanie s malým občerstvením a sektom. Miesto priamo pod pódiom. Možnosť vyjsť von a vrátiť na svoje vyhradené miesto.

Koncert sa koná 27.9.2024 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu (Tipos aréna).

DVD Elán v O2 Aréne

60-minútový záznam veľkolepého koncertu z pražskej O2 Arény, ktorý sa uskutočnil 20.decembra 2018. Týmto koncertom ukončila skupina svoje turné ELÁN 50.

Na tomto DVD si tak môžete koncert pozrieť vôbec po prvý raz. Je to špeciálna, nepredajná edícia vytvorená exkluzívne pre túto knihu.

Boris Filan – Texty piesní

Básne špičkového textára, ktoré zhudobnila skupina Elán. Výber tých najlepších piesní, celkovo 50 textov ako Zaľúbil sa chlapec, Aj keď bez peňazí, Nie sme zlí, Kaskadér, Stužková, či Kráľovná bielych tenisiek.

„Pesnička je ako náboj – text je guľka, hudba pušný prach. A spevák je pištoľ,“ vraví Boris Filan.

Foto: Bux.sk

Exkluzívny komplet ELÁN si môžete objednať iba TU!

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis