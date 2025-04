Najúspešnejší športovec Prešovského kraja je už po štvrtý rok zápasník Salkazanov

Najúspešnejším športovcom roka 2024 v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) je sninský zápasník Tajmuraz Salkazanov. Štvornásobný majster Európy dominoval tradičnej ankete Športovec PSK aj v predchádzajúcich troch rokoch.

V rámci vyhlásenia výsledkov jej 21. ročníka uviedli v pondelok 7. apríla v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove do Športovej siene slávy PSK legendárneho hokejového trénera Júliusa Šuplera.

Odmenil 19 laureátov

Prešovský samosprávny kraj odmenil počas slávnostného vyhlasovania celkovo 19 laureátov z radov jednotlivcov a kolektívov. Absolútnym víťazom ankety Športovec PSK sa stal zápasník a olympijský reprezentant Tajmuraz Salkazanov, ktorý v nej zvíťazil aj v rokoch 2021, 2022 aj 2023.

V počte získaných ocenení je rekordérom ankety. Na majstrovstvách Európy v Bukurešti vlani získal v kategórii do 74 kg štvrtý titul v rade. Jeho obhajoba na domácom európskom šampionáte v Bratislave znamenala, že cenu si nemohol prevziať osobne.

Na slávnostnom vyhodnotení však nechýbal legendárny hokejový tréner Július Šupler. Rodáka z Popradu a prvého hlavného trénera samostatnej slovenskej reprezentácie uviedli ako šiesteho laureáta so Športovej siene slávy PSK.

„Som veľmi prekvapený, pretože som už neočakával, že si ešte niekto spomenie a veľmi si to vážim. Určite rád na moju trénersku kariéru spomínam, pretože stále sa stretávam so svojimi bývalými hráčmi. Skoro 70 z nich sa dostalo aj do NHL, mnohí do KHL, kde som bol 10 rokov, takže mám na čo spomínať, no pri hokeji som stále. Chodím na popradské zápasy, vyrážam aj na juniorský hokej a v televízii je obrovská ponuka zápasov, čiže o program mám postarané,“ uviedol 74-ročný legendárny tréner.

Dvaja si prevzali Cenu predsedu PSK

Cenu predsedu PSK Milana Majerského si prevzali dvaja laureáti. Udelená bola bývalej basketbalistke a dlhoročnej vysokoškolskej pedagogičke Viere Bebčákovej a bývalému prešovskému hádzanárovi a v súčasnosti už štvrté volebné obdobie viceprezidentovi Slovenskému zväzu hádzanej Pavlovi Palšovi. Obaja v športe stále aktívni laureáti oslávili na začiatku roka 2025 významné životné jubileum – 80 rokov.

„Aj v našom kraji máme mnoho výnimočných športových osobností, ktoré si zaslúžia našu pozornosť a ktorých úspechy si každoročne všímame a oceňujeme. Aj 21. ročník ankety znovu priniesol tých najlepších športovcov, ktorých sme mohli vidieť. Ocenili sme ich široké spektrum v rôznych vekových kategóriách od 11 do 80 rokov,“ uviedol v súvislosti s oceneňovaním predseda PSK Milan Majerský.

Najúspešnejšími športovcami kraja bez určenia poradia sa stali kickboxerka Lucia Tessier Fecková, ktorá získala v uplynulom roku premiérový titul majsterky Európy. Medzi najúspešnejšiu päticu sa zaradil i nohejbalista a minuloročný majster sveta z Budapešti Igor Hulín, najlepšia bazénová plavkyňa Slovenska roka 2024 a štvrtá z ME v Belehrade Tamara Potocká, kapitán majstrov sveta do 23 rokov v malom futbale Marián Sabolčík a kapitán hádzanárov prešovského Tatrana Prešov Lukáš Urban.

Oceňovaní v rôznych kategóriách

Aj tento rok v rámci ankety odovzdali cenu pre najúspešnejšieho znevýhodneného športovca kraja. Stal sa ním kolkár TJ Štart Levoča Alojz Koprda, ktorý v najrozšírenejšom športe medzi nevidiacimi a slabozrakými športovcami získal vlani pre Slovensko titul majstra Európy a ako vôbec prvý pokoril hranicu 800 kolov, keď pri jeho triumfe dokázal zvaliť až 815 kolov.

Trofej pre najúspešnejšieho trénera PSK uplynulého roka patrí Ondrejovi Kačmárovi st., ktorý v roku 2024 priviedol slovenskú reprezentáciu v malom futbale k jej doterajšiemu najväčšiemu úspechu – zisku titulu majstrov sveta do 23 rokov.

Medzi kolektívmi dospelých triumfovali hádzanári Tatrana Prešov. Trojicu najúspešnejších kolektívov doplnili hokejistky ŽHK Šarišanka 2000 Prešov a hokejisti HK Poprad. Aj medzi mládežníckymi kolektívmi boli najlepšími mladí hádzanári Tatrana Prešov. Ďalším ocenením mládežníckym kolektívom sú tanečníci z TŠK Grimmy Prešov a mladí volejbalisti VKM Stará Ľubovňa.

Najúspešnejším športovcom stredných škôl PSK je lyžiar Andrej Barnáš zo Strednej športovej školy v Poprade. Talentom PSK do 15 rokov sa stal fitnesák Dávid Matľák zo Starej Ľubovne.