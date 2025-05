Najprv studený front a potom výrazné oteplenie. Bude to zaujímavé, hovorí meteorológ Jurčovič

Najprv studený front, ale potom meteorológovia avizujú výraznú zmenu, koniec chladnejšieho počasia a čakajú nás aj letné teploty.

Predpoveď počasia na stredu

Ako na svojom webe informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), v stredu bude jasno až polooblačno, postupne oblačno až zamračené a k večeru sa v západnej polovici krajiny môžu vyskytnúť prehánky, dážď a ojedinele aj búrky.

Najvyššia denná teplota v stredu dosiahne 20 až 25, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 18 a vo výške 1500 m bude okolo 11 stupňov Celzia. — Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

Studený front a výstraha

SHMÚ priblížil, že studený front, ktorý bude od západu postupovať cez strednú Európy, začne ovplyvňovať počasie u nás v stredu večer. Meteorológ Peter Jurčovič v relácii Najlepšie počasie na TV Joj uviedol, že studený front sa bude vlniť a bude pokračovať aj zrážková činnosť. Teplota sa podľa jeho slov vo štvrtok a piatok vyšplhá na maximálne 23 stupňov Celzia.

Meteorológovia zo SHMÚ vydali na štvrtok aj výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom, ktorá bude platiť od deviatej rána do 20.00 pre okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. Rovnaké varovanie je vydané od ôsmej ráno do polnoci pre okresy Brezno aj Poprad a v čase od 8.00 do 20.00 aj pre Kežmarok.

Miestami sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu. — Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Výstraha prvého stupňa vydaná na štvrtok 29. mája 2025.

Silno fúkať bude aj na horách a žlté varovanie je vo štvrtok vydané pre vyššie položené oblasti v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok aj Tvrdošín. „Na horách sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, t.j. až víchrica,“ uvádza SHMÚ.

Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom na horách vydaná na štvrtok 29. mája 2025.

Oteplenie a aj tropické dni

Ako uviedol Jurčovič v spomínanej predpovedi počasie, po prechode studeného frontu sa bude znovu rozširovať tlaková výš a začne to byť „zaujímavé“. „Príde výrazné oteplenie,“ uviedol.

SHMÚ na sociálnej sieti Facebook priblížil, že v závere týždňa sa do našej oblasti od západu dostane teplá morská vzduchová hmota, ktorá tu pretrvá aj začiatkom budúceho týždňa. „Prvý letný mesiac nás hneď od začiatku miestami privíta tropickými dňami,“ dodali meteorológovia a ako ukazuje grafická predpoveď počasia, 30 stupňov by sme okrem nedele na Slovensku mali mať aj v pondelok a utorok.

Grafická predpoveď počasia SHMÚ na sedem dní.

Začiatok prílevu teplého vzduchu od západu za teplým frontom po severnom okraji rozsiahlej tlakovej výše.

Silnejúci prílev teplého vzduchu od juhozápadu.

Postup studeného frontu od západu do strednej Európy, pred ním pokračujúci prílev teplého vzduchu do našej oblasti, za ním ochladenie v severnom Francúzsku, Nemecku a Beneluxe.

Vplyvom vysokej vlhkosti bude podľa meteorológov aj dusno s vysokou pravdepodobnosťou prehánok a búrok. „Zdá sa, že môžu byť aj intenzívne, no na podrobnosti je ešte priskoro a situáciu budeme upresňovať,“ dodali.

Začiatok prílevu vlhkého vzduchu od západu za teplým frontom po severnom okraji rozsiahlej tlakovej výše.

Silnejúci prílev vlhkého vzduchu od juhozápadu.