Nájomné A-čkových kancelárií bude kvôli indexácii drahšie. Riešením je kúpa vlastných priestorov

A-čkových budov s ponukou menších kancelárií je napriek pomerne intenzívnej výstavbe v posledných rokoch nedostatok. Väčšina majiteľov totiž priestory prispôsobuje veľkým korporáciám. Ďalším problémom pre menšie firmy je prenájom na dlhšie obdobie vrátane automatického každoročného rastu ceny o indexáciu (aktuálne vyše 11 %). To znamená, že nájmy v najlepších budovách idú neustále hore. V tejto situácii je pre firmy výhodné kúpiť si vlastné A-čkové priestory. Osobitne to platí pre firmy zo segmentu služieb, ktoré potrebujú priestory na dobrej adrese s výborným prístupom. Jedným z mála projektov spĺňajúcim tieto kritériá je ZWIRN OFFICE v centrálnom biznis obvode Nivy.

Efekt dobrej adresy na biznisové výsledky je jednoznačný

Čo majú spoločné advokáti, poradenské a investičné spoločnosti a firmy z oblasti finančných služieb? Všetci potrebujú reprezentatívnu kanceláriu v modernej budove s vynikajúcim dopravným napojením vrátane mestskej dopravy a parkoviska pre klientov. Na čo však firmy často narážajú, sú priveľké kancelárie v ponuke. Mnohé firmy by chceli zameniť svoje béčkové priestory za lepšie, A-čkové, avšak stačí im menšia plocha. Tento problém v ZWIRN OFFICE neexistuje. V novej budove na rohu Svätoplukovej, Košickej a ulice Mlynské Nivy, ktorej kolaudácia je naplánovaná už takto o rok, si firmy vedia kúpiť kanceláriu od 30 m2. A keďže sa ešte stavia, môžu si svoj priestor vyskladať tak, ako im vyhovuje. „Advokáti či poradenské spoločnosti z rôznych sektorov potrebujú často menšie priestory, avšak podmienkou je dobrá adresa. Kancelária v budove ZWIRN OFFICE im poskytuje presne túto kombináciu,“ hovorí Michaela Ochmanová, MRICS, manažérka komerčných priestorov vo YIT Slovakia.

Presťahovaním do kvalitnejších priestorov firmy zvyčajne dokážu získať lepších klientov a zákazky. Tento efekt poznajú firmy, ktoré pôvodné kancelárie vymenili za priestory vo vynovenej historickej budove Pradiareň 1900 len pár desiatok metrov od budovy ZWIRN OFFICE. „V pôvodných kanceláriách sme často riešili otázku, či my prídeme ku klientom alebo oni k nám. Dnes chcú sami klienti prísť a tvoriť s našimi dizajnérmi v Pradiarni,“ hovorí Marek Šolc, finančný riaditeľ firmy Lighting Beetle, ktorá pomáha firmám hľadať inovatívne riešenia na ich biznisové výzvy. Priestory tejto firmy získali cenu INSAID AWARDS 2023 za najlepší interiér pracoviska. „Keďže sa venujeme fitoutu kancelárií, klienti oceňujú, keď vidia našu prácu pri návšteve našich vlastných firemných priestorov,“ dodáva Tomáš Káčer z firmy BK, ktorá je súčasťou skupiny ZSE.

Obaja zároveň potvrdzujú, že kvalitné priestory na dobrej adrese fungujú pri hľadaní kvalitných zamestnancov ako magnet. Tento faktor je dnes pri nedostatku kvalitných zamestnancov osobitne dôležitý.

Foto: YIT Slovakia

Kancelárie od 30 m2 pre poradenské firmy, právnikov aj lekárov

Priestory v ZWIRN OFFICE sú ideálnym riešením pre firmy zo sektorov, ktoré si zakladajú na osobnom kontakte zo zákazníkmi. Príkladom sú advokáti a právnické kancelárie, ktoré popri odbornom mene potrebujú aj adekvátne kancelárie. Pri obchodnom práve, fúziách a akvizíciách či daňovom práve sú klientami významné firmy investujúce do právnych služieb nemalé financie. V tom prípade dokážu reprezentatívne priestory na dobrej adrese podčiarknuť kompetenciu právnikov a utvrdiť klienta, že je na správnom mieste.

To isté platí aj pre poradenské spoločnosti. Či už ide o poradenstvo v oblasti daní, účtovníctva, auditu, klientela potrebuje cítiť, že si prišla po radu do špičkovej firmy. „Prvý dojem funguje aj v prípade firemných priestorov. Ak klienti prídu na stretnutie do moderných kancelárií vo vychytenej časti mesta, ich nastavenie je diametrálne odlišné ako pri zostarnutých priestoroch v nevábnej štvrti. U nás v ZWIRN OFFICE má každá firma záruku, že urobí vynikajúci prvý dojem,“ hovorí Michaela Ochmanová, zástupkyňa fínskeho developera YIT, ktorý stavia projekt ZWIRN OFFICE v rovnomennej novej štvrti na bratislavských Nivách.

Kancelárie v ZWIRN OFFICE sú rovnako vhodné aj pre podnikateľov vo finančnom alebo investičnom poradenstve. Navyše, vďaka vysokému pohybu ľudí v tesnom okolí novej budovy v zóne Nivy (s obchodným centrom a autobusovou stanicou) sú priestory ideálne aj pre súkromné ambulancie lekárov-špecialistov.

Foto: YIT Slovakia

Štyri dôvody pre kúpu vlastných kancelárií

Argumentov v prospech kúpy firemných priestorov je hneď niekoľko:

Dôvod č. 1: Predvídateľné náklady

Cena nájmov postupne rastie, a to zvlášť v A-čkových budovách, ktorých je stále nedostatok. Ročný rast nájmov dnes presahuje 11 %. Vo vlastných priestoroch, ktoré napríklad zafinancujete s príslušnou bankou, splácate úver na vami stanovené obdobie s fixnou splátkou. Financie si viete naplánovať a nič vás neprekvapí.

Dôvod č. 2: Investícia, ktorá znižuje základ dane a ďalej sa zhodnocuje

Kto si kúpi kanceláriu, využíva tzv. dvojitú daňovú ochranu. Ide o kombináciu daňového odpisovania investície a úrokov, ktoré si vie takisto zahrnúť do nákladov. Navyše hodnota kvalitných priestorov z roka na rok rastie, čo znižuje celkové náklady na firemné priestory. Nehovoriac o tom, že firma prípadné voľné financie chráni investíciou pred znehodnotením infláciou.

Dôvod č. 3: Absolútna istota

Z vlastných priestorov vás nikto nemôže vyhodiť. Ste chránení voči akýmkoľvek trhovým pohybom. A navyše do priestorov neinvestujete pri každom sťahovaní, ale len raz.

Dôvod č. 4: Bývať a pracovať v jednej štvrti

Toto je bonus, ktorý platí o novej štvrti ZWIRN ako o jednej z mála v Bratislave. Majiteľ firmy môže mať pár desiatok metrov od seba kanceláriu aj bývanie. A to v modernej štvrti, v ktorej sa v 15-minútovom okruhu – pešo či na bicykli – nachádza aj škola, škôlka, obchody, reštaurácie, kaviarne a ďalšia občianska vybavenosť. Týmto spôsobom ušetrí ročne stovky hodín presunov medzi prácou a domovom. To je čas, ktorý môže venovať svojej rodine či záujmom. „Medzi majiteľmi firiem, ktorí sa rozhodli pre kúpu firemných priestorov v ZWIRN OFFICE, máme viacerých, ktorí si v novej štvrti ZWIRN zároveň kúpili bývanie,“ hovorí Peter Dovala, riaditeľ developerských projektov YIT Slovakia.

Financovanie zabezpečené v piatich bankách

Kto sa rozhodne pre kúpu kancelárie v ZWIRN OFFICE, dostane od fínskeho YIT komplexný servis vrátane vyhľadania vhodného úveru. „Klientom poskytujeme služby poradcu pre biznis úvery a spolupracujeme s piatimi najväčšími bankami na Slovensku. A členovia profesijnej komory dokážu dokonca čerpať úver bez predkladania finančných výkazov až do výšky 250 000 eur,“ hovorí Michaela Ochmanová.

ZWIRN OFFICE v kocke

Na rohu Košickej a Svätoplukovej ulice v Bratislave

12 poschodí / 9 600 m2 kancelárskych priestorov

Kancelárie od 30 m2 na predaj do vlastníctva

Flexibilné rozloženie priestorov podľa individuálnych požiadaviek

Zdieľaná terasa na 7. poschodí

Cyklistické stojisko aj parkovanie pre autá

Bezbariérový prístup

Začiatok výstavby: 2. kvartál 2022

Plánovaná kolaudácia: 2. kvartál 2025

