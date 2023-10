Najočakávanejší slovenský film posledných rokov mieri do kín. Pozrite si trailer filmu Perinbaba a dva svety

Vo sne smieme i to, na čo v skutočnosti nemáme odvahu – týmito slovami sa začína oficiálny trailer vianočnej rozprávky Juraja Jakubiska (1938 – 2023) Perinbaba a dva svety. Pri príležitosti blížiacej sa premiéry ho tvorcovia zverejňujú spolu s plagátom a novými informáciami.

Po viac ako 38 rokoch sa zázraky a kúzla vracajú do životov malých a veľkých v podobe záverečného filmového veľdiela legendárneho slovenského režiséra a scenáristu Juraja Jakubiska. Rodený východniar sa so svojimi fanúšikmi rozlúči tak, ako mu to bolo blízke. „Filmová rozprávka Perinbaba a dva svety je Jurajkova zhmotnená bohatá fantázia. Veril, že si diváci v kinách pri jej pozeraní oddýchnu, vrátia sa do detstva a opäť uveria v zázraky, lásku a dobro. Popravde, všetci to teraz potrebujeme,“ hovorí producentka Deana Jakubisková, ktorá prednedávnom odhalila na poctu svojho manžela pamätnú dlaždicu na Filmovom chodníku slávy pred bratislavským Divadlom P. O. Hviezdoslava.

Držiteľ mnohých medzinárodných a domácich filmových cien, významných ocenení za celoživotnú tvorbu, prínos do kinematografie, nositeľ titulu najlepší slovenský filmový režisér XX. storočia… Juraj Jakubisko, nemal rád rozprávky, v ktorých hlavný hrdina sedí celý čas za pecou, a potom strčí každého do vrecka. „Deti by mali mať vzory v ľuďoch, ktorí cieľavedome a vlastným pričinením dosiahnu svoje šťastie. Môj Lukáš, syn Alžbetky a Jakuba, ktorý sa vyberie do sveta hľadať šťastie a lásku, je akčná postava, ktorá na svojej púti zažíva príbeh plný nebezpečenstiev, ale aj neskutočne krásnych situácií a priateľstva, cez ktoré dosiahne svoj vytúžený cieľ,“ vysvetlil pred začatím nakrúcania a svoje režisérske plány aj naplnil. Filmový Lukáš vďaka svojej vynaliezavosti, mladíckej neohrozenosti a zručnosti už čoskoro nájde spôsob, ako sa vo svete nestratiť. S tým mu bude pomáhať štvornohý priateľ, psík Ucho, ktorý sa k nemu cestou pripojí. Poznanie, ktoré Lukáš získa počas svojho putovania, mu nakoniec pomôže získať lásku, o ktorej sníval a nájsť miesto, kde sa jeho neskutočný sen stane skutočnosťou.

Do hlavnej úlohy Lukáša obsadil režisér mladého slovenského herca a influencera Lukáša Frlajsa, jeho partnerku stvárni očarujúca baletka Valéria Frištik. V ďalších postavách diváci uvidia, Andreu Verešovú, Ivana Romančíka, Reného Štúra, Petru Vančíkovú, Ľubomíra Pauloviča, Albína Medúza, Valériu Zawadskú a vo svojej poslednej filmovej role sa tu objaví Dan Nekonečný. Chýbať nebudú ani nesmrteľné filmové sestry Perinbaba a Zubatá. Zatiaľ čo postavu mladej Zubatej stvárni česká herečka Darija Pavlovičová, jej starú podobu v podaní Valerie Kaplanovej i nezabudnuteľnú Giuliettu Masinovú vráti na plátna kín počítačová technológia a náročná postprodukcia.

Na realizácii filmu sa podieľal vyše 100-členný štáb filmárov a viac ako 300 komparzistov. Nakrúcalo sa v prekrásnych lokalitách slovenskej i českej prírody, kde režisér našiel všetko, čo potreboval.

Hudbu k filmu zložili známi českí skladatelia Ondřej Soukup a Jan Jirásek. Vo filme zaznejú aj motívy z Perinbaba od Petra Hapku.

Za kamerou stáli dvorní kameramani Juraja Jakubiska Ján Ďuriš a F. A. Brabec.

Magický príbeh Perinbaba a dva svety vznikol v produkcii spoločností J&J Jakubisko Film Europe v koprodukcii s TV JOJ a Štúdiom 727. Realizáciu filmu podporil Audiovizuálny fond v spolupráci so Slovenským plynárenským priemyslom, a. s., a Štátnym fondom kinematografie.

Do slovenských kín ho 7. decembra 2023 uvedie distribučná spoločnosť BONTONFILM.

