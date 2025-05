Najlepšie firmy na Slovensku: Zepter získal ocenenie Superbrands Slovakia už po siedmykrát

Keď sa povie ZEPTER, tak to znamená špičkové výrobky, ktoré majú za sebou medicínsky a vedecky podložené poznatky v oblasti zdravia a krásy. Rovnako sa však so značkou spája aj ocenenie, ktoré práve v ZEPTER INTERNATIONAL predstavuje výnimočnú kvalitu, rozvoj a inovácie.

Medzinárodná spoločnosť Zepter International sa opätovne siedmykrát po sebe ocitla v rebríčku najlepších firiem na Slovensku. Prestížne ocenenie s názvom Superbrands Slovakia ako najuznávanejšia nezávislá globálna autorita v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek je znakom silného postavenia a uznaním špeciálnej pozície značky na lokálnom trhu. Túto pečať získavajú značky s vynikajúcou povesťou – zákazníci si s nimi spájajú významné hodnoty a majú k nim osobný vzťah.

„Aj tento rok sa potvrdilo, čo ZEPTER prezentuje, aké hodnoty zastáva a akú vedu, technológie, špičkový tím odborníkov a následne kvalitu výrobkov a produktov za sebou má. Ocenenie vnímam nielen ako dôkaz stability značky ZEPTER po desaťročia v očiach našich spokojných zákazníkov, ale, samozrejme, aj relevantných autorít, akou Superbrands Slovakia je,“ vníma zisk pečate brand riaditeľka spoločnosti Zepter International pre SR Bianca Smolár Sierra Boy.

Podľa generálneho riaditeľa Zepter International pre SR a ČR Jakuba Šmatláka sú podobné ocenenia dôležité či už pre zákazníkov, ktorí veria kvalite produktov a presvedčili sa o tom aj sami, a zároveň je to dôležité aj v rámci firmy. Vníma to totiž ako hodnotenie samotných zamestnancov a odborníkov, ktorí tvoria hodnoty Zepter dlhodobo. Za týmito produktami stojí veda a výskum a kvalitné špičkové materiály, ktoré sú použité pri výrobe konkrétnych produktov. Často sú to produkty, ktoré si našli využitie aj v medicínskom prostredí, ale rovnako i v domácnostiach a taktiež v komerčnom sektore. „Ako firma sme na tepe inovácií, tie prenášame do hotových výrobkov, ktoré končia v rukách ďalších odborníkov – napríklad často v medicínskych zariadeniach. A nielen tam, pretože medzi našich zákazníkov patrí aj komerčný sektor. Nakoniec máme silnú zákaznícku základňu v bežných domácnostiach na Slovensku i v ČR a to nás nesmierne teší,“ zhrnul na záver generálny riaditeľ Zepter International pre SR a ČR Jakub Šmatlák.

Zepter na Slovensku sa môže pochváliť hneď niekoľkými showroomami – v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave, kde zákazníci nájdu nielen výrobky, ale taktiež odborné poradenstvo.

Zepter International je na trhu desiatky rokov

Medzinárodná spoločnosť Zepter International, ktorá je na trhu od roku 1986, ponúka produkty a komplexné riešenie pre zdravý životný štýl. Od svojho založenia sa rozrástla na globálnu spoločnosť s viacerými značkami, ktorá vyrába, distribuuje a predáva exkluzívny spotrebný tovar najvyššej kvality po celom svete, predovšetkým prostredníctvom vlastnej predajnej siete desiatok tisíc odborných poradcov, moderných showroomov a eshopu. A tak dnes 8 tovární spoločnosti Zepter so sídlom v Nemecku, Taliansku a Švajčiarsku vyrába stovky prémiových výrobkov s dorazom na maximálnu udržateľnosť, ochranu ľudského zdravia a životného prostredia.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke spoločnosti www.zepter.sk.

Informačný servis