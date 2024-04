Najdlhšie slúžiaci tréner slovenskej reprezentácie oslavuje, Ján Kozák bude sedemdesiatnikom

Niekdajší tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák oslávi v stredu 17. apríla okrúhle 70. narodeniny. Kozák starší, ktorého syn a menovec je bývalý slovenský reprezentant, sa narodil 17. apríla 1954 v Matejovciach nad Hornádom.

Hráčska kariéra

Ján Kozák počas hráčskej kariéry pôsobil ako stredopoliar v kluboch Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves, Lokomotíva Košice, Dukla Praha, RFC Bressoux, Seraing Liége a FC Bourges.

Hráčsku kariéru uzavrel v roku 1990 vo farbách Lokomotívy Košice. Celkovo absolvoval v najvyššej československej súťaži 254 duelov a dosiahol v nich 51 gólov. V drese reprezentácie Československa (1976 – 1984) mal bilanciu 55 zápasov a 9 presných zásahov.

Trénerske remeslo

Po uzavretí hráčskej kapitoly sa Ján Kozák začal venovať trénerskému remeslu. Známy je predovšetkým z Košíc, najprv viedol Lokomotívu, neskôr 1. FC, ktorý potom zmenil názov na MFK. Medzitým krátkodobo pôsobil aj ako šéf realizačného tímu MFK Zemplín Michalovce a Steel Trans Ličartovce.

Kormidelníkom seniorského výberu SR bol od začiatku júla 2013 do októbra 2018, pričom v histórii samostatného Slovenska bol v pozícii reprezentačného kouča najdlhšie spomedzi všetkých doterajších trénerov. Na lavičke tímu SR odkoučoval 56 zápasov s bilanciou 29 víťazstiev, 10 remíz a 17 prehier pri priaznivom skóre 81:57.

Výbušná povaha a nekompromisný prístup

Ján Kozák bol známy svojou výbušnou povahou a nekompromisným prístupom k zverencom, ale aj cieľavedomou a systematickou prácou. Aj z neznámych futbalistov dokázal vychovať vynikajúcich hráčov.

Búrlivé črty významne skrotil ako lodivod slovenskej reprezentácie a pôsobil absolútne profesionálne. Na svoj nový post si zvykal, ale Slováci v ňom našli prirodzeného lídra schopného doviesť futbalistov na vrcholné podujatie.

Úspech v pozícii kouča

So slovenským tímom postúpil na ME 2016 vo Francúzsku, kde mužstvo spod Tatier postúpilo zo základnej skupiny do osemfinále. Na turnaji Slováci dokázali zdolať Rusov a remizovať s Angličanmi, v osemfinále vypadli s Nemcami.

Ďalším významným úspechom Jána Kozáka v pozícii kouča bola účasť v skupinovej časti Ligy majstrov. Niekdajší vynikajúci záložník priviedol Košičanov ako prvý slovenský tím do hlavnej fázy Ligy majstrov, ale jeho zverenci v B-skupine ročníka 1997/1998 nezískali ani bod v konkurencii anglického Manchestru United, talianskeho Juventusu Turín a holandského Feyenoordu Rotterdam.