Najčastejšie prešľapy pri starostlivosti o zhrubnutú kožu a ako sa im vyhnúť

V zime to môže byť o niečo horšie pretože chlad a vietor pokožku viac vysúša. Často chceme dať popraskanú kožu rýchlo do poriadku a urobíme kroky, ktoré jej nepomôžu. Ako sa vyhnúť chybám a postarať sa o zhrubnutú kožu bezpečne a účinne?
Agresívne brúsenie alebo pilníkovanie zhrubnutej kože
Čím viac sa zbrúsi, tým lepšie. No skutočne? Príliš silné brúsenie môže spôsobiť podráždenie, malé trhlinky či dokonca bolestivé praskliny. Výsledkom bude, že zhrubne ešte viac. Zhrubnutá koža sa má odstraňovať skôr jemne a postupne. Radšej sa venujte starostlivosti o päty a lakte niekoľko minút viac ráz v týždni (napríklad hneď po sprchovaní pilníkom alebo pemzou) ako jeden raz za mesiac prehnane.
Odstraňovanie zhrubnutej kože na sucho
Opäť zdanlivo rýchla metóda, no pre pokožku nevhodná. Suchá koža je tvrdšia, menej pružná a náchylnejšia na poškodenie. Pred odstraňovaním zhrubnutej kože sa odporúča teplý kúpeľ s morskou soľou na 10-15 minút. Zmäkčená koža sa upravuje ľahšie a bezpečnejšie.
Príliš časté alebo príliš zriedkavé ošetrovanie
Ani veľa, ani málo – tak akurát. Ak sa o zhrubnutú kožu na chodidlách staráte len občas, neodstránite ju dôsledne. Ak venujete chodidlám a lakťom prehnanú starostlivosť, môžete kožu oslabiť. Kľúčom je rozumne nastavený režim. Ideálne je jemné ošetrenie raz až dvakrát týždenne (kúpeľ a pemza) a každodenné krémovanie hydratačným krémom alebo krémom na nohy a aktívnymi zložkami.
Okrem toho môžete vyskúšať ponožky na odstraňovanie zhrubnutej kože s ovocnými kyselinami alebo náplasti na zrohovatenú kožu. V lekárni vám tiež odporučia masti aj inovatívne riešenia zhrubnutej kože. Špeciálnu starostlivosť o zhrubnutú kožu na pätách a chodidlách poskytne odborná a pravidelná pedikúra (4-6 týždňov). Je dosť možné, že si odtiaľ odnesiete i niekoľko účinných rád na domáce ošetrovanie.
Neriešenie príčiny problému
Podarilo sa vás odstrániť zhrubnutú kožu na chodidlách, pätách, lakťoch alebo prstoch? Určite ste sa potešili. No vráťte sa späť a zamyslite sa, čo vám ju spôsobuje. Príčin popraskanej kože môže byť viacero: dehydratácia organizmu, časté umývanie, používanie chemikálií, počasie, vek a znižovanie množstva kolagénu alebo tiež kožné ochorenia.
Odkladanie návštevy lekára
Zvyčajne je suchá a popraskaná koža kozmetickou záležitosťou a odborná rada lekára nie je potrebná – s výnimkou sprievodného javu kožných ochorení. Nemusíte mať kvalifikáciu, ako si vyžaduje práca zdravotnej sestry v Nemecku, aby ste spozorneli a radšej vyhľadali odbornú pomoc. Ide o prípady, keď sa na zhrubnutej koži objavia hlboké praskliny, bolesť, krvácanie alebo máte podozrenie na infekciu.
