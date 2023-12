Najatraktívnejšie vianočné darčeky od Samsungu

Prinášame vám tipy pod tohtoročný vianočný stromček, ktoré sú vzrušujúcim mixom najnovších technológií a štýlového dizajnu. Medzi top darčeky patria skladacie smartfóny a nový rad FE od Samsung Galaxy.

Vlajkové lode z najvyššej triedy ekosystému Galaxy sa vyznačujú elegantným dizajnom, výbornou kvalitou fotoaparátov a zvuku či skvelým výkonom. Navyše ich medzi sebou hravo prepojíte s ďalšími zariadeniami Samsung.

Do rúk ako uliate

Galaxy Z Flip5 je najvšestrannejší zo všetkých telefónov Samsung Galaxy. Vonkajší displej Flex Window je teraz až štyrikrát väčší ako pri predchádzajúcej generácii. Bez potreby otvárania telefónu si môžete prečítať správy, upravovať fotografie alebo mať pod kontrolou vašu hudbu.

Foto: Samsung

Samsung Galaxy Z Fold5 je všestranný pomocník pri multitaskingu. Je najtenším a najľahším zariadením spomedzi doterajších generácií telefónov Galaxy Z. Vďaka displeju, ktorý pripomína mobilné kino, a kompaktnému peru S Pen (Fold) môžete robiť veľa vecí v teréne alebo na cestách. Ide o zariadenie, ktoré je vzrušujúcou hernou konzolou i šampiónom produktivity. Obe „skladačky“ majú špičkový fotoaparát, batériu s dlhou výdržou a možnosť zladiť vonkajší displej napríklad s oblečením.

Foto: Samsung

Prepojenie v rámci galaxie

Atmosféru tohtoročných Vianoc najlepšie zachytíte telefónom Samsung Galaxy S23 FE s výnimočným fotoaparátom. Smartfón poslúži aj ako vreckové grafické štúdio na úpravu fotografií s vyspelou umelou inteligenciou. Jasný a kvalitný displej a výkonný procesor potešia pri hraní alebo streamovaní vianočných filmov. Ikonický dizajn a odolnosť voči vode a prachu sú to najviac, čo môžete chcieť od štýlového telefónu, ktorý máte vždy pri sebe.

Foto: Samsung

Samsung Galaxy Tab S9 FE je prvotriedny tablet ako stvorený pre prácu i zábavu. Poteší dvomi veľkosťami s obrovskými displejmi a výkonom. Certifikát odolnosti IP68 a batéria s dlhou výdržou zase umožnia zobrať si tablet kamkoľvek, aj do terénu. Obľúbené dotykové pero S Pen výborne poslúži na zaznamenávanie nápadov a písanie poznámok, podobne ako populárne aplikácie Goodnotes, LumaFusion, Clip Studio Paint alebo Samsung DeX.

Foto: Samsung

Vďaka pohodlným slúchadlám Samsung Galaxy Buds FE budete na Vianoce počuť len to, čo chcete. Systém aktívneho tlmenia okolitých ruchov vám zabezpečí krištáľovo čistý zvuk s mohutnými basmi. Slúchadlá pre každé ucho zvládnu až 8,5 hodín prehrávania bez nabíjania. Vďaka tomu si svoje vianočné playlisty, podcasty i obľúbené audio knihy môžete vychutnať takmer nepretržite.

Foto: Samsung

Ak vás zaujali Samsung zariadenia, môžete siahnuť aj po televízoroch Samsung OLED TV, Neo QLED, QLED, lifestylových televízoroch Samsung The Frame, The Serif, The Sero, po soundbaroch alebo prenosnom projektore The Freestyle. Všetky tipy na vianočné darčeky od Samsungu nájdete tu.

