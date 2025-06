Nadácia Volkswagen Slovakia spúšťa výzvu na podporu mobility neziskových organizácií

Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci s partnermi Porsche Finance Group Slovakia, Volkswagen a Volkswagen Úžitkové vozidlá dnes spúšťa grantovú výzvu „Dobrá flotila – mobilita pre neziskové organizácie“. Výzva je otvorená od 16. júna do 18. júla 2025 a jej cieľom je pomôcť neziskovým organizáciám, ktoré v rámci svojej terénnej práce potrebujú spoľahlivú a dostupnú mobilitu.

Pomoc, ktorá priamo zvyšuje efektivitu terénnej práce

Neziskové organizácie na Slovensku pomáhajú tisícom ľudí. Ich práca často vyžaduje cestovanie na väčšie vzdialenosti alebo potrebujú byť na viacerých miestach naraz. Kvalitné a spoľahlivé vozidlo je pre nich nevyhnutnosť.

„V Nadácii Volkswagen Slovakia vnímame, že mobilita je často kľúčovou bariérou v práci neziskových organizácií. Mnohé z nich pôsobia v regiónoch s obmedzenou infraštruktúrou alebo pokrývajú rozsiahle územia. Dobrá flotila je našou odpoveďou na túto výzvu – chceme, aby pomoc mohla prísť priamo tam, kde je najviac potrebná,“ približuje význam projektu Lenka Michalík Holešová, správkyňa Nadácie Volkswagen Slovakia.

Desať vozidiel pre neziskové organizácie po celom Slovensku

Projekt ponúka deväť vozidiel Volkswagen Golf Variant a Volkswagen Caddy Maxi na bezplatné zapožičanie na jeden rok. Ďalšie vozidlo bude určené na krátkodobé využitie. Nadácia prevezme všetky náklady spojené s lízingom, servisom a poistením, neziskové organizácie budú hradiť iba pohonné hmoty.

„Do grantovej výzvy sa môžu prihlásiť neziskové organizácie, nadácie a občianske združenia z celého Slovenska, ktoré poskytujú verejnoprospešné služby a ich činnosť si vyžaduje pohyb v teréne,“ dopĺňa Michalík Holešová.

Foto: Nadácia Volkswagen Slovakia

Reálne skúsenosti hovoria za všetko

Organizácie, ktoré už vozidlá Volkswagen využívajú, potvrdzujú pridanú hodnotu tejto podpory. Poskytnuté automobily ich významne odbremeňujú – pomáhajú šetriť čas, financie aj energiu.

„Športový klub SPECIAL STARS bol obdarovaný úžitkovým automobilom Volkswagen Caddy a od prvého dňa bol zapojený do organizácie súťaží Špeciálnych olympiád Slovensko. Vnímame, aká to je neskutočná pomoc pri prenášaní športového vybavenia, ozvučenia, ako i medailí pre každého športovca s intelektuálnym znevýhodnením. Automobil využívame aj na prevoz športovcov na tieto súťaže, čím odľahčuje úlohu rodiča a šetrí rodinný finančný rozpočet,“ približuje praktické využitie automobilu v ich organizácii Veronika Sedláčková, predsedníčka športového klubu SPECIAL STARS, ktorý dáva nádej a priestor na šport aj deťom s intelektuálnym znevýhodnením.

Podobne oceňuje podporu ich mobility aj občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors. „Naše červené vozidlá Volkswagen up! denne prechádzajú stovky kilometrov, ktoré umožňujú našim zdravotným klaunom prinášať úsmev a radosť deťom do nemocníc, ale aj emotívne zážitky osamelým seniorom do seniorských zariadení. S červenými vozidlami s veselou potlačou ročne najazdíme približne 15 tisíc kilometrov. Keďže dve z nich sú na ekologický CNG pohon, pomáhajú nám šetriť prírodu aj náklady,“ oceňuje túto mobilnú podporu Katarína Kouřilová, riaditeľka pre darcovstvo a strategickú komunikáciu občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors.

Foto: Nadácia Volkswagen Slovakia

Partneri projektu a ďalšie informácie

Dobrá flotila vznikla vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia v spolupráci s partnermi Porsche Finance Group Slovakia, Volkswagen a Volkswagen Úžitkové vozidlá.

Viac informácií o výzve a prihlasovací formulár nájdete na www.dobraflotila.sk. Výsledky budú zverejnené v septembri 2025.

Informačný servis