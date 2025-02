Nadácia SPP podporuje pohyb detí a mládeže prostredníctvom grantového programu Športuj aj Ty!

Nadácia SPP otvára nový ročník grantového programu Športuj aj Ty, ktorý je zameraný na podporu športových aktivít pre deti a mládež vo veku 6 – 18 rokov a pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením vo veku 6 – 26 rokov. Cieľom programu je podpora zdravého životného štýlu, sprístupnenie športových a rekreačných aktivít, ako aj podpora športových podujatí na Slovensku. V tomto ročníku Nadácia SPP rozdelí celkovo 200 000 eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 eur. Organizácie môžu svoje projekty predkladať elektronicky do 17. marca.

Grantový program je určený pre organizácie, ktoré sa venujú športu a podpore detí a mládeže, ako napríklad športové kluby, telovýchovné jednoty, mimovládne organizácie, dobrovoľné hasičské zbory a centrá voľného času. Každý subjekt môže predložiť jeden projekt, ktorý musí byť v súlade s jeho zakladacím dokumentom.

„Pohyb je neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu – nielen pre deti, ale pre nás všetkých. Dnes, keď deti trávia viac času pri obrazovkách než na ihriskách, je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, motivovať ich k pohybu a vytvárať im podmienky, v ktorých bude šport prirodzenou a zábavnou súčasťou ich života. V Nadácii SPP chceme podporovať všetky deti a mladých ľudí, ktorí sa chcú hýbať, pretože vieme, že zdravý pohyb prospieva telu aj mysli. Držíme palce nielen im, ale aj trénerom, učiteľom a rodičom, ktorí ich na tejto ceste podporujú a venujú im svoj čas a energiu,“ priblížila pohľad Nadácie SPP jej správkyňa Zlatica Vargová.

Podporované oblasti v rámci grantového programu:

Rozvoj rekreačného a výkonnostného športu

Pravidelná tréningová a záujmová činnosť

Organizácia športových podujatí a aktivít

Športové tábory a sústredenia

Nadácia SPP dlhodobo podporuje verejnoprospešné projekty zamerané na rozvoj športu, talentu a zdravého životného štýlu vo všetkých regiónoch. Grantový program Športuj ja Ty! prispeje k vytvoreniu lepších podmienok pre mladé športové talenty na Slovensku.

Žiadosti o podporu je možné predložiť len elektronicky, prostredníctvom registračného formulára v online systéme na adrese https://nadaciaspp.eprojekty.sk do 17. marca 2025, do 23.59 h. Výsledky budú zverejnené: 16. apríla 2025. Aktivity projektov musia byť zrealizované na území Slovenska a ukončené v období do 30. septembra 2025.

Presné podmienky a všetky bližšie informácie o grantovom programe nájdete webstránke Nadácie SPP: Grantový program Športuj aj Ty! – Nadácia SPP.

