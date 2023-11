Na východnom brehu Dnipra by mohol nastať ukrajinský prielom, tvrdí analytik

Ak bude Ukrajina schopná spustiť ofenzívu na východnom brehu rieky Dnipro, obišla by viaclíniovú ruskú obranu pri Zaporižžii a potenciálne by to prinútilo Rusko stiahnuť svoje sily cez pozemný koridor späť na Krym. Ako referuje web news.sky.com, tvrdí to britský vojenský analytik Sean Bell.

Zimné počasie komplikuje operácie

„To by oslobodilo veľkú časť územia okupovaného Ruskom a znamenalo by to významný prielom pre ukrajinské sily,“ poznamenal Bell, no dodal, že zimné počasie komplikuje operácie a Rusko by ešte mohlo preorientovať svoje vojenské úsilie a uprieť Ukrajine životne dôležitý prielom.

Rusko do tejto časti Chersonskej oblasti na východnom brehu Dnipra nerozmiestnilo ďalšie sily. Podľa Bella sa zdá, že hlavným ruským cieľom je Donbas.

„Rusko vrhá obrovské zdroje do boja o Avdijivku a Bachmut a bude mať k dispozícii obmedzené rezervy na posilnenie svojich síl na západe. Počasie na Ukrajine sa navyše výrazne zhoršilo a mnohí vojaci sa budú v prvom rade sústrediť na svoje vlastné blaho a nie na presídlenie,“ poznamenal.

Rusi spravili chybu

Rusi zničením Kachovskej priehrady spomalili ukrajinské snahy o prekročenie rieky, no podľa Bella spravili chybu, keď Ukrajincom umožnili vybudovať predmostie na východnom brehu.

„Z vojenského hľadiska malo Rusko zabezpečiť, aby akékoľvek ukrajinské prechody cez rieku boli okamžite odrazené, pretože keby/keď sa Ukrajincom podarilo dostať cez rieku ťažkú techniku, mohli by byť schopní ohroziť západné krídlo ruských síl,“ skonštatoval Bell.