Na východe Konžskej demokratickej republiky znovu vypukli prudké boje

V okolí strategicky významného mesta Uvira na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) vypukli v sobotu boje medzi ozbrojenou skupinou M23 podporovanou Rwandou a konžskými vládnymi silami, uviedli miestne zdroje.
Na zdroje bohatý východ Konžskej demokratickej republiky, ktorý hraničí s Rwandou aj Burundi, je už 30 rokov sužovaný neustálym násilím. Situácia sa od roku 2021 zhoršila v dôsledku oživenia hnutia M23.
Nová ofenzíva
Po dobytí dvoch strategicky významných miest Goma a Bukavu na východe KDR koncom minulého roka M23 spustila v decembri novú ofenzívu v provincii Južné Kivu a 10. decembra získala kontrolu nad Uvirou, dôležitým veľkomestom neďaleko hraníc s Burundi, ktoré je spojencom Konžskej demokratickej republiky.
Skupina tiež prevzala kontrolu nad pohraničnými oblasťami v čase, keď Konžská demokratická republika a Rwanda podpísali vo Washingtone mierovú dohodu sprostredkovanú americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Boje vypukli v noci
„Od 03:00 hod. (01:00 SEČ) boli na viacerých miestach na území Uviry hlásené násilné strety medzi povstalcami z hnutia M23 a milíciami podporujúcimi Kinšasu a ozbrojenými silami republiky,“ povedal pre agentúru AFP v provincii Južné Kivu Kelvin Bwija, koordinátor mimovládnych organizácií v Uvire.