Na súboj 21-tky s Francúzskom bolo v Trnave zvedavých 1556 divákov. A není to málo Antone Pavloviči? (KOMENTÁR)

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali v pondelkovom prípravnom zápase s rovesníkmi z Francúzska jednoznačne 0:4. Spokojnosť nemôže vládnuť v tábore trénera Jaroslava Kentoša s výsledkom, predvedenou hrou a dozaista ani s návštevou na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Duel proti vychádzajúcim (v niektorých prípadoch už žiariacim) hviezdam svetového futbalu totiž prilákal na tribúny iba 1556 divákov.

Francúzi a Nemci nabití hviezdami nelákali

Súčasťou zostavy mladíkov z krajiny galského kohúta boli hráči ako Mathys Tel (Tottenham), Castello Lukeba (Lipsko), Wilson Odobert (Tottenham), Enzo Millot (Stuttgart), Arnaud Kaliumeuno (Rennes) či Hugo Ekitiké (Frankfurt). Jednoducho futbalisti, ktorí nastupujú pravidelne v top európskych ligách, v Lige majstrov a experti im predpovedajú skvelé kariéry.

Podobný „(ne)záujem“ pritom rezonoval už v piatok 21. marca, keď bolo na rovnakom mieste na súboj proti Nemecku (0:1, pozn.) zvedavých 1721 divákov.

Eufória pred ME sa zatiaľ nekoná

Slovenský výber sa pripravuje na domáci európsky šampionát danej vekovej kategórie, ktorý sa bude konať už 11. júna v ôsmich slovenských mestách. Jeden by si mohol myslieť, že v aktuálnom období by už slovenskú futbalovú obec mohla zalievať vlna nadšenia a očakávania – jednoducho to, čomu slangovo hovoríme „hype“. Nič podobné sa však nedeje, dôkazom sú slabučké návštevy v Trnave.

Je na mieste zamyslieť sa nad faktormi, ktoré negatívne ovplyvnili návštevnosť dvoch dôležitých prípravných duelov proti európskym mládežníckym gigantom.

Faktor cena

Zďaleka nie som odborník cenotvorby, no viem si predstaviť i nižšie ceny vstupeniek ako 10 eur (I. kategória) a 6 eur (II. kategória) v prípade dospelých a 8 eur (I. kategória) a 5 eur (II. kategória) pri deťoch, ZŤP a senioroch nad 62 rokov. Ale budiš, nech to je aj toľko, lenže prečo potom nezvýšiť návštevu tými najmenšími, školákmi, členmi regionálnych mládežníckych klubov a podobne. Dva-tri dni pred duelom už predsa muselo byť ľudom z ticketingu jasné, že hrozia ľudoprázdne tribúny. Viackrát sa v minulosti ukázalo, že aj „decká“ vedia spraviť solídnu kulisu.

Faktor propagácia zápasov

Na sociálnych sieťach som narazil na mnohé reakcie futbalových nadšencov, ktorí na rovinu priznali, že vlastne o konaní daných zápasov ani nevedeli. V čase internetu, sociálnych sietí, billboardov na každej väčšej križovatke. Či to bolo ich nepozornosťou alebo slabým výkonom marketingu a PR oddelenia Slovenského futbalového zväzu, tak na to si musia kompetentní odpovedať sami.

Faktor lokalita a presýtenosť

Na zamyslenie je aj výber dejiska samotných zápasov. Trúfam si povedať, že oveľa viac ľudí by si našlo cestu na štadión v mestách, ktoré dostávajú o čosi menej futbalu. V okolí hlavného mesta (vrátane Trnavy) celkom iste vládne väčšia futbalová presýtenosť ako napríklad v Košiciach či dokonca v Žiline.

Atmosféra pred začiatkom zápasu Ligy národov UEFA 2024/2025 medzi Slovenskom a Estónskom. Trnava, 19. november 2024. Foto: SITA/Martin Havran.

Faktor slovenské fanúšikovské DNA

Niekto sa možno pustí do dobrodružstva argumentácie tým, že vina je na strane fanúšikov. Z časti možno áno, keďže fanúšikovstvo a klubizmus Slováci vo svojej DNA nemajú zafixované tak ako napríklad v Anglicku, Walese, Turecku, Nemecku či na Balkáne. Toto je beh na dlhú trať, ale ako jeden môj dobrý kamarát povedal: „Ani majiteľ prázdnej reštaurácie nemôže nadávať ľudom na ulici, že má vo vnútri prázdne stoly a stoličky.

V závere chcem vysvetliť ešte jednú vec. Tento text som nenapísal ako kritiku SFZ či dokonca konkrétnych ľudí. Naopak, myslím si, že v ostatných rokoch sa v slovenskom futbale urobilo veľmi veľa pozitívneho. Bol by som rád, ak by tieto riadky boli vnímané ako istý konštrukt oprený o volanie fanúšikov, ktorého výsledkom môže byť v budúcnosti viac ľudí na štadióne a tým aj lepšia atmosféra.