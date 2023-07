Na Štrbskom Plese došlo k vražde, polícia zadržala muža z Nitry (foto)

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove vzniesol v piatok obvinenie 48-ročnému mužovi z Nitry za obzvlášť závažný zločin vraždy.

Ako v piatok informoval hovorca prešovskej krajskej polície Daniel Džobanik, podľa doteraz vykonaného vyšetrovania obvinený muž v uplynulú stredu v podvečerných hodinách zavraždil na Štrbskom Plese 40-ročného muža z obce Janíkovce (okr. Nitra).

Priebeh incidentu

Po predchádzajúcej hádke sotil do muža, ktorý stál pred jazerom a ten do neho spadol. Následne mu zatlačil hlavu pod vodu a držal pod hladinou, až kým jeho obeť nejavila známky života. Policajti obvineného podľa hovorcu zadržali vo štvrtok a umiestnili do cely policajného zaistenia.

Väzenie až na 20 rokov

„Po vykonaní potrebných procesných úkonov mu v piatok vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pre vyššie uvedený trestný čin. Na obvineného bude spracovaný podnet na vzatie do väzby,“ uviedol Džobanik. V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na 20 rokov.