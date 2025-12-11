Na španielskych fanúšikov v Poľsku sa z lesa vyrútili chuligáni, polícia zatkla sedem ľudí - VIDEO

Podľa polície boli v noci zo stredy na štvrtok dva autobusy so španielskymi fanúšikmi zablokované dvoma osobnými autami na rýchlostnej ceste neďaleko Ostrówa Mazowieckeho na východe krajiny.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Proyecto nuevo 2025 12 11t130914 134 16 9 aspect ratio default 0_da39.webp
Foto: www.eldesmarque.com
Poľsko Futbal Futbal z lokality Poľsko

Traja ľudia boli hospitalizovaní po útoku na fanúšikov španielskeho futbalového klubu Rayo Vallecano cestujúcich na štvrtkový zápas Európskej konferenčnej ligy 2025/2026 vo východnom Poľsku, oznámila vo štvrtok miestna polícia.

Podľa polície boli v noci zo stredy na štvrtok dva autobusy so španielskymi fanúšikmi zablokované dvoma osobnými autami na rýchlostnej ceste neďaleko Ostrówa Mazowieckeho na východe krajiny. „Potom sa z neďalekého lesa vynorilo približne 50 ľudí, niektorí z nich mali masky. Nasledovala konfrontácia,“ uviedla polícia na platforme X.

„Vďaka príchodu polície sa predišlo eskalácii. Na mieste poskytol zraneným záchranný tím starostlivosť a tri osoby boli prevezené do nemocnice,“ dodala polícia bez toho, aby uviedla štátnu príslušnosť zranených.

Polícia tiež neuviedla, či fanúšikovia boli priaznivcami madridského klubu, ale miestne médiá informovali, že cestovali na zápas Raya, ktorý sa vo štvrtok stretne s Jagielloniou v neďalekom Bialystoku, blízko bieloruských hraníc.

Polícia zároveň uviedla, že v súvislosti s incidentom bolo doteraz zatknutých sedem ľudí. Poznamenala, že okrem iného zaistili kukly, teleskopické obušky či drevené palice.

Firmy a inštitúcie: Jagiellonia BialystokRayo Vallecano
Okruhy tém: Európska konferenčná liga 2025/2026 Futbaloví fanúšikovia Výtržnosti fanúšikov
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk