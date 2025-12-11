Na španielskych fanúšikov v Poľsku sa z lesa vyrútili chuligáni, polícia zatkla sedem ľudí - VIDEO

Traja ľudia boli hospitalizovaní po útoku na fanúšikov španielskeho futbalového klubu Rayo Vallecano cestujúcich na štvrtkový zápas Európskej konferenčnej ligy 2025/2026 vo východnom Poľsku, oznámila vo štvrtok miestna polícia.
Podľa polície boli v noci zo stredy na štvrtok dva autobusy so španielskymi fanúšikmi zablokované dvoma osobnými autami na rýchlostnej ceste neďaleko Ostrówa Mazowieckeho na východe krajiny. „Potom sa z neďalekého lesa vynorilo približne 50 ľudí, niektorí z nich mali masky. Nasledovala konfrontácia,“ uviedla polícia na platforme X.
Medzinárodný škandál? Polícia zamietla vstup maďarských ultras do Rakúska na zápas Európskej ligy
„Vďaka príchodu polície sa predišlo eskalácii. Na mieste poskytol zraneným záchranný tím starostlivosť a tri osoby boli prevezené do nemocnice,“ dodala polícia bez toho, aby uviedla štátnu príslušnosť zranených.
Polícia tiež neuviedla, či fanúšikovia boli priaznivcami madridského klubu, ale miestne médiá informovali, že cestovali na zápas Raya, ktorý sa vo štvrtok stretne s Jagielloniou v neďalekom Bialystoku, blízko bieloruských hraníc.
‼️ Ultras del Jagiellonia atacan un autobús de aficionados del Rayo Vallecano en plena carreterahttps://t.co/08cR2q01Aw
— ElDesmarque (@eldesmarque) December 11, 2025
Polícia zároveň uviedla, že v súvislosti s incidentom bolo doteraz zatknutých sedem ľudí. Poznamenala, že okrem iného zaistili kukly, teleskopické obušky či drevené palice.
🇵🇱💥 Jagiellonia Bialystok attacked a bus with Bukaneros (Rayo Vallecano🇪🇸) on the motorway last night. pic.twitter.com/U95J8qevN5
— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) December 11, 2025