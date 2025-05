Na Slovensku sa vyšetruje týranie v reedukačných centrách. Žilinka hovorí o psychickej devastácii detí

V súvislosti s previerkami zákonnosti v reedukačných centrách, ktoré v predošlých rokoch vykonala prokuratúra, je vedené trestné konanie pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby, pričom vec je v prípravnom konaní. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová. Doplnila, že v súčasnosti nie je možné poskytnúť bližšie informácie týkajúce sa priebehu odhaľovania a vyšetrovania trestnej činnosti, aby nedošlo k zmareniu prebiehajúcich vyšetrovacích úkonov.

Podozrenia z obchodovania s ľuďmi preveruje inšpekcia práce

Prípady, v ktorých existovali podozrenia z trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi, odovzdal vyšetrovateľ podľa Drobovej Inšpektorátu práce Bratislava, konkrétne oddeleniu vnútornej kontroly, na konanie o správnom delikte. „Zadovážené údaje v postupe pred začatím trestného stíhania preukazovali, že ide o správny delikt, konkrétne nesplnenie a porušenie povinností vyplývajúcich zo Zákonníka práce,“ zdôraznila hovorkyňa.

Prokuratúra v tejto súvislosti pripomína, že prokurátori na všetkých úrovniach, teda na okresných a krajských prokuratúrach, ako aj na generálnej prokuratúre vykonávajú v rámci svojej kompetencie pravidelné neohlásené previerky podľa zákona o prokuratúre. „V prípade zistenia porušenia zákona sú vždy prijaté adekvátne opatrenia na nápravu nežiaduceho stavu,“ dodala Drobová.

Žilinka: Slovenské reedukačné centrá nepatria do 21. storočia

Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte v januári 2024 vyhlásil, že fungovanie reedukačných zariadení na Slovensku nie je hodné štátu Európskej únie v 21. storočí. Poukázal pritom na dokument „Zhodnotenie Generálnej prokuratúry SR o stave zákonnosti v reedukačných centrách“. Správa podľa neho obsahovala zistenia zásadného charakteru, ktoré sú mohutné a rozsiahle.

Žilinka v tejto súvislosti povedal, že reedukačné zariadenia mali v danom období, teda začiatkom roku 2024 na Slovensku do 400 chovancov, pričom on pochybuje, že ich pobyt v zariadeniach splní svoj účel. Ako ďalej skonštatoval, ak by v zariadeniach akýkoľvek zdravý človek strávil čo i len mesiac, „tak ten zdravý človek po mesiaci odíde ako psychická troska“.

Porušenie práv detí a zlé podmienky

Problémom pritom podľa neho nebola len úroveň materiálno-technického zabezpečenia, ale aj porušovanie práv „prakticky vo všetkých oblastiach, ktorých sa dotýka Dohovor o právach detí“. „My tým deťom škodíme, my im nepomáhame,“ vyhlásil generálny prokurátor.

Žilinka zároveň zdôraznil, že nie je úlohou generálnej prokuratúry prichádzať v tejto oblasti s expresnými riešeniami. „Problém je prierezový, musí sa riešiť systematicky, komplexne,“ doplnil.