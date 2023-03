Na skutočnú komédiu Villa Lucia boli zvedaví novinári aj známe osobnosti

Nová slovenská komédia Villa Lucia vzbudila u Slovákov veľký záujem. Na včerajšej tlačovej konferencii k filmu sa stretlo viac ako 30 novinárov a vo švíkoch praskali aj 2 sály bratislavského multikina na večernej slávnostnej premiére. Medzi hosťami nechýbali ani známe tváre zo slovenského šoubiznisu.

Villa Lucia, ktorá je originálnou kombináciou dvoch u nás divácky najpopulárnejších žánrov: romantického filmu a komediálnej kriminálky, sľubuje divákom vtipné, hláškami okorenené dialógy, silné, charizmatické herecké obsadenie, prepracované kaskadérske scény a najmodernejšie digitálne technológie, aké v slovenskej kinematografii nemajú obdobu. Prvým Slovákom svoju novinku osobne predstavili režisér a producent Michal Kollár (Červený kapitán, seriál Ultimátum) s producentkou Janou Klukovou a na premiére či tlačovej konferencie nechýbali ani herecké hviezdy, ktoré si v komédii zahrali. Prvých divákov prišli pozdraviť Michal Kubovčík, Juraj Hrčka, Hana Vagnerová, Zdeněk Godla, Vlado Černý, Tomáš Mischura a Marta Maťová. Súčasťou slávnostnej delegácie boli aj scenárista Lukáš Sigmund, zástupca koproducenta, finančný riaditeľ TV JOJ Mojmír Mlčoch, zvukár Tobiáš Potočný či autor hudby Matúš Široký.

Jana Kluková. Foto: Bontonfilm

Pozvanie na slávnostnú premiéru nového slovenského filmu prijali viaceré známe osobnosti zo slovenského kultúrneho, spoločenského a mediálneho života. Komédiu o prvej láske a poslednej vlámačke si prišiel na veľkom plátne pozrieť napríklad spevák Lasky zo skupiny Para, ktorá k filmu nahrala titulnú pieseň, Janko Kuric s manželkou Simonou Bubánovou, spevák, herec a moderátor Tomáš Palonder, režisér Peter Bebjak, herečka Anna Jakab Rakovská, ktorá prepožičala hlavnej hrdinke Lucii svoj hlas, herec a spevák Sáva Popovič, Přemysl Boublík, spisovateľ a novinár Arpád Soltész, moderátorky Nora Krchňáková, Jana Krescanko Dibáková, Lenka Ježová, Alena Stračiaková či hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman Habancová.

Komédia Villa Lucia rozpráva príbeh trojice kamarátov, ktorých ešte aj po tridsiatke spája spomienka na spolužiačku zo strednej školy, Luciu Renerovú (Hana Vagnerová). Cyril (Juraj Hrčka) si po niekoľkých teatrálnych pokusoch o samovraždu kvôli Lucii lieči nervy v psychiatrickej liečebni a práve dnes sa jej chce v rámci terapie za všetko ospravedlniť. Gorazd (Michal Kubovčík) je s Luciou zasnúbený a práve dnes musí svoj vzťah pred nestabilným Cyrilom utajiť. Svätopluk (Martin Meľo) sníva o tom, že práve dnes má poslednú šancu dať starú partiu dokopy. Snaha raz a navždy urovnať nevyriešenú minulosť privedie rozhádanú trojicu až do Luciinho rodného domu, kde hrdinovia narazia na ešte väčšiu prekážku. Nestráženú starú vilu nad mestom majú totiž práve dnes v pláne vykradnúť dvaja skorumpovaní policajti – Jánoš (Vlado Černý), ktorý sa chce pred odchodom do dôchodku za každú cenu zabezpečiť „posledným džobom“, a jeho zakríknutý synovec Rudo (Tomáš Mischura), ktorý so strýkovým plánom ticho nesúhlasí. Zlodejom neochotne asistuje beznádejne poverčivý taxikár „Džeremy z Vrakune“ (Zdeněk Godla). Nastáva noc plná akcie, komických situácií a vtipných dialógov. Prežijú iba tí, ktorí držia spolu – hoci aj proti svojej vôli… Lebo „tú pravú“ môže mať iba jeden.

Hana Vagnerová. Foto: Bontonfilm

Film príde do celoslovenskej distribúcie už 9. marca 2023. Ak dovtedy nechcete čakať, producenti si pre vás spolu s distribučnou spoločnosťou BONTONFILM pripravili exkluzívne predpremiéry, ktoré sa budú konať pri príležitosti Medzinárodného dňa žien od 4. do 8. marca v sieťach CINEMAX, Cinema City, KINO STAR po celom Slovensku, ako aj v kinách Golden Apple Cinema Liptovský Mikuláš, Mlyny Cinemas Nitra, v Kine Mier Považská Bystrica či Kine Stropkov. Na vybraných predpremiérach sa už tento víkend budete môcť stretnúť aj s hercami a tvorcami komédie Villa Lucia.

