Na riešenie situácie rómskej osady v Telgárte bolo vyčlenených 390-tisíc eur, obec ich využije na nákup unimobuniek

Na riešenie situácie v Telgárte boli vyčlenené financie vo výške 390-tisíc eur, ktoré dostane Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Financovanie nákupu unimobuniek

Ten by ich mal v rámci dotačnej schémy poskytnúť obci na financovanie nákupu unimobuniek. Informovalo o tom ministerstvo vnútra s tým, že obec a župa musia súbežne vyriešiť niektoré otázky týkajúce sa pozemkov, kde budú umiestnené.

Ministerstvo vnútra prostredníctvom Hasičského a záchranného zboru doručil do obce Telgárt elektrocentrálu na napájanie vyhrievania v stanoch, a to vrátane pohonných hmôt. Ministerstvo so zástupcami štátnej správy, miestnej štátnej správy a samosprávy v septembri informovalo o zákonných možnostiach akými môže obec Telgárt podporiť v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie na území obce.

Núdzové ubytovanie

„Analyzovali sa tiež formy a časová dostupnosť pomoci zo strany iných ministerstiev, ako aj úradu splnomocnenca pre rómske komunity,“ doplnilo ministerstvo a pokračovalo s tým, že sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra okamžite po udalosti poskytla dva stany, Okresný úrad Brezno ďalšie dva a Okresný úrad Banská Bystrica rovnako dva stany.

„Na účely poskytnutia núdzového ubytovania poskytol Banskobystrický samosprávny kraj 32 skladacích postelí a 21 samostatných matracov, aj doprava tohto materiálu bola zabezpečené prostriedkami MV SR. Sekcia krízového riadenia MV SR poskytla 25 postelí a 75 spacích vakov. Obec zabezpečila prenosné toalety a sprchy. Výdavky súvisiace so zabezpečením núdzového ubytovania a stravovania budú obci refundované zo štátneho rozpočtu cez MV SR,“ informovalo ministerstvo vnútra.

V rómskej osade v Telgárte vypukol 20. júla požiar, pri ktorom zomrela jedna osoba a o strechu nad hlavou prišlo 102 ľudí vrátane 60 detí.