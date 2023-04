Na projekty v programe Interreg Slovensko – Česko je vyčlenených 107 miliónov eur, oznámili Remišová a Bartoš

aktualizované 3. apríla 14:55

Na projekty zvyšujúce kvalitu života v slovensko-českom pohraničí je v programe cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko vyčlenených 107 miliónov eur.

Dlhodobý dopad na životy ľudí

Na tlačovom brífingu po pondelkovom stretnutí v rámci spoločného zasadnutia slovenskej a českej vlády to oznámili slovenská ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová a český minister pre miestny rozvoj Ivan Bartoš.

Podľa Remišovej by už v priebehu apríla malo byť vyhlásených šesť výziev za 62 miliónov eur. „Eurofondy budeme v prvom rade smerovať do projektov, ktoré majú reálny a dlhodobý dopad na životy ľudí v pohraničí tak, aby to pomohlo miestnej ekonomike,“ poznamenala Remišová.

Spolu 26 miliónov eur z nového programu Interreg je vyčlenených pre oblasť životného prostredia a predovšetkým na zmierňovanie dopadov klimatických zmien.

Riešenie spoločných problémov

„Slovensko aj Česko čelia obrovským horúčavám, dlhodobým suchám, v niektorých lokalitách prichádzame o pitnú vodu, inde ničia našu krajinu extrémne nebezpečné prívalové dažde. To sú spoločné problémy a hovorili sme o tom, ako ich budeme riešiť,“ uviedla Remišová.

Na ochranu prírody a krajiny budú v tomto roku určené dve výzvy za 15 miliónov eur a ďalších 32 miliónov eur pôjde na ochranu spoločného kultúrneho dedičstva, pamiatok a rozvoj cestovného ruchu.

„Nadväzujeme na úspešnú spoluprácu z minulých rokov. Program Interreg sa osvedčil ako obľúbený nástroj podpory rozvoja územia v pohraničí a v novom programovom období podporíme projekty s pozitívnym dopadom v Juhomoravskom, Zlínskom a Moravskosliezskom kraji a na slovenskej strane v Trnavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji,“ doplnil český minister Ivan Bartoš.