Na prechádzke so psom žena narazila na obrovského pytóna

Na obrovského plaza pravdepodobne pytóna natrafila cez víkend počas prechádzky so psom na obľúbenej vychádzkovej trase 31-ročná obyvateľka Walesu Charlotte Smithová. Had podľa nej bol približne meter a pol dlhý. Informuje o tom web The Mirror.
Charlotte predpokladá, že plaza niekto vyhodil. „Je to dosť smutné,“ povedala. „Spočiatku som sa naňho pozerala a myslela som si, že možno upadol do hibernácie, keďže moja sestra má hady a viem, že to dokážu, ak im je príliš zima. Ale potom ho išiel vyzdvihnúť niekto, kto o hadoch veľa vie, a potvrdil, že je mŕtvy,“ povedala.
Lokalita, v ktorej na hada narazila, je zhruba päť kilometrov od najbližšieho domu a preto si Charlotte myslí, že sa tam v chladnom počasí sám nedostal. „Myslím si, že sa pravdepodobne stalo to, že had uhynul doma a niekto si myslel, že je vtipné dať ho hore na kopec, aby vystrašil ľudí,“ dodala.